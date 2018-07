4. Juli 2018, 19:00 Uhr Malaysia Anklage gegen Najib

Malaysias ehemaliger Premier Najib Razak, 64, soll etliche Millionen Euro in die eigene Tasche abgezwackt haben. Zwar beteuert er seine Unschuld, doch ihm droht nun eine Haftstrafe.

Von Arne Perras , Singapur

Zwei Monate nach seinem überraschenden Machtverlust ist Malaysias früherer Premier Najib Razak wegen Amtsmissbrauchs und Untreue in Millionenhöhe angeklagt worden. Najib werden in dem Verfahren illegale Geldtransfers in Höhe von etwa neun Millionen Euro vorgeworfen, die Summe soll aus dem von ihm begründeten Staats- und Vermögensfonds 1MDB auf eines seiner Privatkonten geflossen sein.

Generalstaatsanwalt Tommy Thomas nannte das eine "Selbstgratifikation", die sich Najib aufgrund seiner Position genehmigt habe. Er sagte, der Fall habe Schande über das Land gebracht und weltweites ...