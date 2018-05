29. Mai 2018, 06:36 Uhr Anschlag von Solingen "Ein Angriff auf uns alle"

Außenminister Maas mahnt am 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen zum Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit im heutigen Deutschland.

Das Andenken an die fünf Todesopfer bleibe "ein Auftrag für uns alle".

Zum Jahrestag des Anschlags finden heute Gedenkveranstaltungen in Düsseldorf und Solingen statt.

25 Jahre nach dem fremdenfeindlichen Brandanschlag in Solingen zeigt sich Bundesaußenminister Heiko Maas besorgt darüber, dass Türken in Deutschland noch immer angefeindet werden. "Es ist beschämend, dass auch heute noch viele, die selbst oder deren Eltern und Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, Diskriminierungen im Alltag erfahren", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Türkische Zuwanderer seien in Deutschland nicht nur willkommen, sondern ein Teil Deutschlands. "Das Andenken an die Toten von Solingen bleibt ein Auftrag für uns alle - nicht zu vergessen, nicht wegzusehen und nicht zu schweigen. Und jeden Tag aufs Neue für Toleranz, Vielfalt und Mitmenschlichkeit in unserem Land und in der Welt einzutreten."

Bei dem Anschlag auf ein von einer türkeistämmigen Familie bewohntes Haus waren am 29. Mai 1993 fünf Mädchen und Frauen getötet und acht Menschen schwer verletzt worden. Als Täter wurden 1995 vier junge Solinger mit Kontakten in die rechte Szene verurteilt. "Die schreckliche Tat in Solingen ist und bleibt ein Angriff auf uns alle, auf unsere Werte und unser friedliches Zusammenleben. Und auch auf das, was Deutschland ausmacht", sagte Maas.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), sagte der Rheinischen Post, auch heute müsse von Solingen ein klares Signal ausgehen, "dass wir nicht nachlassen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus, dass wir gemeinsam für die Vielfalt in unserem Land eintreten". Gesellschaftliches Engagement gegen Rassismus müsse nachhaltig gestärkt werden.

Zum 25. Jahrestag des Brandanschlags finden heute Gedenkveranstaltungen in der Düsseldorfer Staatskanzlei und nahe dem Tatort in Solingen statt. Bei der Gedenkfeier in Düsseldorf wird Bundeskanzlerin Angela Merkel als Rednerin erwartet. Bei der Veranstaltung am Nachmittag in Solingen will unter anderem Maas selbst sprechen. Auf beiden Gedenkfeiern wird zudem der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu Reden halten.