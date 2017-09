25. September 2017, 13:38 Uhr Liveblog zur Bundestagswahl Merkel will mit SPD im Gespräch bleiben









Am Tag nach der Bundestagswahl treten nacheinander die Spitzenkandidaten der Parteien vor die Presse.

Den Anfang macht die AfD, die drittstärkste Kraft im neuen Bundestag. Parteichefin Petry kündigt überraschend an, der Fraktion nicht angehören zu wollen.

SPD-Spitzenkandidat Schulz zeigt sich gerührt, kündigt aber eine "starke Opposition" an. Als künftige SPD-Fraktionschefin wünscht er sich Andrea Nahles.

FDP-Chef Lindner hält sich die Oppositionsrolle für seine Partei offen - erneut kritisiert er Schulz dafür, eine große Koalition von vorne herein ausgeschlossen zu haben.

Die Grünen signalisieren Bereitschaft, in eine Regierung einzutreten, betonen allerdings ihre Themen Klimaschutz und Gerechtigkeit.

Kanzlerin Merkel zeigt sich zuversichtlich, eine Regierung bilden zu können. Sie will auch mit der SPD sprechen.

Ohne die SPD bliebe als Regierungsbündnis nur eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

CSU-Chef Seehofer stellt die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zunächst in Frage, die Partei will daran aber offensichtlich doch festhalten.

Benedikt Peters und Hannah Beitzer berichten aus Berlin. In der Redaktion in München verfolgen Leila Al-Serori, Martin Anetzberger, Barbara Galaktionow und Markus C. Schulte von Drach das politische Geschehen am Tag nach der Wahl.













