24. September 2017, 21:27 Uhr Live-Reportage Balkendiagramme auf der Bierbank









Feedback

Wie fühlen sich die Deutschen mit dem Wahlergebnis? Auf dem Oktoberfest zum Beispiel? In unserer Live-Reportage berichten wir aus der ganzen Republik über die Stimmung nach dem großen Abend.

Von SZ-Autoren

18.01 Uhr, Theresienwiese, München

Jedes Zelt auf dem Oktoberfest hat seine eigene Choreographie. Erst tanzen und singen die Wiesngäste ("Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust..."), dann ein Prosit, Krüge stoßen aneinander, klong, klong, Bier fließt in die Kehlen - und weiter geht's. In schöner Regelmäßigkeit. Denn das Bier muss fließen, Geld in die Kassen spülen. Doch an diesem Sonntag ist es ein kleines bisschen anders. Denn für einige Minuten wird der stetige Fluss aus Gesang und Trinken unterbrochen. Es ist 18.01 Uhr. Die Band hat gerade eine letzte Strophe gespielt und geht in die Pause. Manche haben das nicht mitbekommen, stehen da noch immer, schunkeln Arm in Arm, grölen das Lied von vorne, als wollten sie die Band zurück auf die Bühne zwingen. Andere greifen in ihre Lederhosen, Trachtenjanker, Dirndln, als hätten sie es gemeinsam einstudiert: In diesem Moment kommen Tausende Pushnachrichten von diversen Medien auf den Handys an, es vibriert und klingelt. Der Wahnsinn wird unterbrochen - durch das wichtigste politische Ereignis des Jahres.

Viele Zeltgäste blicken gebannt auf ihre Smartphones. Wo eben noch Whatsapp-Chats flimmerten, türmen sich nun farbige Balkendiagramme. Davor hieß es: Wie komm ich ins volle Zelt? Jetzt heißt es: Wer hat nun eigentlich die Wahl gewonnen? Der blaue Balken ist am drittgrößten, er gehört der AfD. Die ersten Wiesnbesucher verziehen wütend ihre Gesichter, sind geschockt. Ein Student schnaubt: "Scheiße!" Manche halten dem Banknachbarn ihr Gerät ins Gesicht, als könnten sie nicht glauben, was dort z sehen ist. Einer fragt: "Was ist mit der FDP?" Zehn Prozent. "Sauber!"

Das Zelt brodelt wie ein Fußballstadion nach dem Anpfiff, und so riecht es auch: nach Schweiß, Bier, Wut. Mehrere Männer und Frauen stehen wieder auf den Tischen und grölen im Chor. "Na, na, na, nananaaaa..." Eine andere Gruppe fügt hinzu: "BVB - Hurensöhneee". Und ein paar Tische weiter tönt es: "AfDeeeee, Hurensöhneeee!" In der Box rücken drei Männer zusammen. Ihre Hände halten die Krüge fest. Alle sind sich einig: Deutschland war zu links, aber die AfD als rechte Partei im Parlament, das ist ihnen doch zu viel. Je härter sie diskutieren, desto schneller fließt das Bier. Flüchtlinge - Schluck. Freier Markt - Schluck. Syrienkrieg - Schluck. Innerhalb von fünf Minuten haben sie sämtliche Themenfelder abgehakt. Sie bestellen drei neue Maß.

Plötzlich zieht ein Sicherheitsmann den Reporter zur Seite: Der Wirt wolle nicht, dass aus seinem Zelt über Politik berichtet wird. Keine Diskussion! Keinesfalls dürfe man den Namen des Zeltes im Text erwähnen. Wahl und Wiesn - das solle getrennt bleiben.

Da erklingt auch schon das erste Lied nach der Band-Pause: "Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol." Und der Wahnsinn geht weiter. Von Baran Datli

Mehr in Kürze.