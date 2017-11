22. November 2017, 11:01 Uhr Libanon Libanesischer Premier Hariri schiebt Rücktritt auf









Feedback

Damit sei er einer Bitte des libanesischen Staatschefs Michel Aoun nachgekommen, erklärte Hariri.

Saad Hariri bleibt vorerst Ministerpräsident des Libanon. Damit komme er der Bitte von Staatspräsident Michel Aoun nach, mit seiner Entscheidung über einen Rücktritt zu warten. Das erklärte Hariri in einer Fernsehansprache in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Hariri hatte seinen Rücktritt vor knapp drei Wochen vom saudischen Riad aus erklärt. Seither gab es Gerüchte, er habe auf Druck der Golfmonarchie gehandelt, andere behaupteten, Hariri stünde in Saudi-Arabien unter Hausarrest. Die genauen Umstände seines Rücktritts sind nach wie vor unklar.

Hariri hatte seinen Rücktritt mit schweren Anschuldigungen gegen Iran und die Hisbollah verbunden, die als enger Verbündeter Teherans in Beirut im Parlament sitzt und an Hariris Einheitskabinett beteiligt war. Sie dominiert mit ihrer Miliz militärisch das kleine Land am Mittelmeer.

Der 47-Jährige war seit Ende vergangenen Jahres Regierungschef einer breiten Koalition in dem Land am Mittelmeer. In dem Kabinett sind fast alle wichtigen politischen Parteien des Landes vereint, darunter auch die Hisbollah.

Mehr dazu in Kürze auf SZ.de