24. September 2017, 17:15 Uhr Lesergeschichten zur Bundestagswahl "Die sollte man vor allen Lokalen aufstellen, dann gehen mehr Leute wählen"









Feedback

Wir haben unsere Leser gefragt, wie sie den Wahltag verbracht haben. Anekdoten aus der Zeit zwischen Sonntagsbrötchen, Tischtennisturnier - und dem demokratischen Privileg.

Rund 61,5 Millionen Wahlberechtigte waren an diesem Sonntag aufgerufen, den 19. Bundestag zu wählen. Viele SZ-Leser haben unter dem Hashtag #meinwahltag erzählt, wie sie ihre Stimmabgabe erlebt haben. Eine 29-jährige Leserin erzählt:

"Wir, mein Partner und ich, haben uns gegen 11 Uhr mit unserem Nachbarn auf ein gemütliches Frühstücken getroffen. Gesprächsthema war natürlich die Wahl: Gehen ja, aber was wählen? Für mich war es schon lange klar, die beiden Männer waren unentschlossen. Ein kleiner Wahl-O-Mat-Test brachte Klarheit für zumindest einen. Anschließend machten wir uns auf den Weg und waren erstaunt, wie voll das Wahllokal war. Wir gehen seit Jahren zusammen wählen. Dieses Mal war es das erste Mal mit Anstehen. Wir waren alle bestätigt in unserer Überzeugung, dass diese Wahl uns alle etwas angeht." (Anonym, 29 Jahre)

Dass es wichtig ist, überhaupt wählen zu gehen, betonen die Leser in ihren Berichten vom Wahltag immer wieder. Der Leser Salvatore P. besitzt seit 2003 die doppelte Staatsgehörigkeit - und ist sich seiner Verantwortung bewusst:

"Anders als bei den vorangegangen Kommunal- und Landtagswahlen habe ich mich dieses Mal entschlossen, nicht vorab im Bezirksrathaus zu wählen, sondern meine Stimme 'live am Wahltag' in der benachbarten Schule abzugeben. Meine Wahlentscheidung stand seit vielen Monaten fest. Dennoch habe ich die Diskussionen und Umfragen der letzten Monate mit großem Interesse (und mancher Besorgnis) wahrgenommen. In der Wahlkabine habe ich mir etwas Zeit genommen und noch einmal den Wahlzettel studiert. Hie und da musste ich schmunzeln, bei der einen oder anderen Partei schauderte es mich. Dann habe ich meine beiden Kreuze gemacht. Die Stimmung im Wahllokal war gelöst und freundlich. Als 'Gastarbeiterkind' besitze ich erst seit 2003 die deutsche Staatsangehörigkeit (genauer gesagt, die doppelte) und habe seitdem keine einzige Wahl ausgelassen. Wählen gehen zu können ist für mich Bürgerrecht, Bürgerpflicht und immer noch, ein Privileg. Ich bin mir meiner Verantwortung jedes Mal bewusst. Und meiner Freiheit." (Salvatore P., 50 J., Köln)

Salvatore P. hat seine Stimme in Köln abgegeben. (Foto: Salvatore P.)

Leon H. hingegen ist froh, dass er einen Freund überreden konnte, seine Stimme doch nicht verfallen zu lassen:

"Ich wohne zur Zeit übergangsweise mit einem guten Freund. Wir studieren und ziehen gerade um. Da er heute in die Heimat fährt, um Fußball zu spielen, aber auch die Wahlbenachrichtigung durch den Umzug nicht bekommen hat, meinte er von Anfang an, dass er nicht wählen würde. Ich konnte ihn jedoch noch dazu überreden, mich vor dem Wahllokal abzusetzen. Dort angekommen, brauchte es noch fünf Minuten Überredungskunst, bis er doch eben noch sein Kreuzchen gemacht hat. Dauerte zehn Minuten, auch ohne Wahlbenachrichtigung. War für ihn definitiv die bessere Wahl. Ich hätte es ihm sonst ewig vorgeworfen." (Leon H.)

Marco W. sinniert über ein besonderes Mittel zur Motivation:

"Der diesjährige Wahlgang hat sich gelohnt: Vor dem Wahllokal saß ein niedliches Kätzchen, das sich streicheln ließ. Die sollte man vor allen Lokalen aufstellen, dann gehen auch mehr Leute wählen. Allergiker nutzen den Hintereingang." (Marco W. auf Facebook)

Michael Lippold ist alleinerziehend. Auch er ist zwischen seinen Pflichten als Vater und der Hausarbeit gleich am Morgen zum Wahllokal gegangen:

"Als alleinerziehender Papa ist man auch sonntags schon früh auf den Beinen, zumal wenn der Sohn schon um 8.30 Uhr am Treffpunkt für das Tischtennisturnier sein muss. Vorher müssen natürlich noch die Sonntagsbrötchen besorgt werden. Ich war schon vor neun Uhr wählen und war überrascht, dass schon recht viele Mitbürger in Richtung Wahlurne unterwegs waren. Den Rest des Tages steht u.a. Hausarbeit an, denn nicht alles kann unter der Woche erledigt werden. Leider haben die Parteien allesamt wenig Interesse an Alleinerziehenden." (Michael Lippold, 53 Jahre)