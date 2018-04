23. April 2018, 09:57 Uhr Leserdiskussion Bundeswehr: Neue Waffen, neue Stärke?

Die Truppe soll Ausrüstung wie Raketenwerfer, Rettungshubschrauber, Transportflugzeuge und Gefechtsstände in einem Gesamtwert von 450 Millionen Euro erhalten.

Das Verteidigungsministerium will in diesem Jahr mehrere millionenschwere Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergeben. Halten Sie den Schritt für überfällig - oder unnötig?

