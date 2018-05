21. Mai 2018, 18:51 Uhr Lega und Fünf-Sterne-Bewegung Italiens Populisten wollen Giuseppe Conte als Premier

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega haben den politisch bisher unbekannten Juraprofessor Giuseppe Conte als Premierminister vorgeschlagen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega wollen das letzte Hindernis für die Regierungsbildung in Italien aus dem Weg räumen und eine Koalition eingehen. Der politisch bisher unbekannte Juraprofessor Giuseppe Conte soll der Premierminister der beiden Parteien werden. Das haben sie Staatschef Sergio Mattarella vorgeschlagen. Conte ist Professor für Privatrecht an der traditionsreichen Universität Florenz.

Die Protestbewegung Cinque Stelle, die bei der Parlamentswahl Anfang März, mit 32 Prozentpunkten stärkste Kraft geworden war, kooperiert bei der Regierungsbildung mit der rechten Lega. Es ist eine für Italien sehr ungewöhnliche Kombination zweier europakritischer Parteien, die in der EU und bei der deutschen Regierung große Sorge auslöst.

Nur 18 Minuten, so schreibt es die italienische Zeitung La Repubblica, soll das Treffen der beiden Parteiführer Luigi Di Maio (Stelle) und Matteo Salvini (Lega) gedauert haben. Dann stand fest, dass der 54-jährige Conte die Regierung anführen wird.

"Ich bin auf diese Entscheidung sehr stolz", sagte Di Maio. Er und Lega-Chef Matteo Salvini wollten verhindern, dass jeweils der andere Ministerpräsident wird. Sie waren deswegen gezwungen, einen Kompromisskandidaten zu suchen. Conte sitzt nicht im Parlament, gehört aber zum Kreis der Fünf-Sterne-Bewegung. Mit der Partei kam er erstmals vor vier Jahren in Kontakt und lobt sie als "wunderbares, unglaubliches, politisches Labor".

Die Koalition will nationale Interessen in den Mittelpunkt stellen. Ihre Pläne für Steuersenkungen, ein Grundeinkommen und die Rücknahme einer Rentenreform der Vorgängerregierung werden von liberalen Wirtschaftsexperten als unrealistisch bezeichnet. Die Abkehr vom Sparkurs, den Lega und Cinque Stelle planen, dürfte einen Streit mit der EU-Kommssion in Brüssel provozieren.

