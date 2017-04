1. April 2017, 11:04 Uhr Lateinamerika Venezuelas Präsident Maduro will Entmachtung des Parlaments prüfen lassen









Feedback

Anzeige

Nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats teilt Venezuelas Präsident Maduro mit, der Oberste Gerichtshof werde seine Entscheidung zur Entmachtung des Parlaments überprüfen.

Kritik daran kommt auch aus den eigenen Reihen: Die Generalstaatsanwältin des Landes verurteilt das Vorgehen der Justiz.

Die Krise um das Abgleiten Venezuelas in eine Diktatur geht weiter. Präsident Nicolás Maduro will, dass der Oberste Gerichtshof des Landes seine jüngste Entscheidung zur Entmachtung des Parlaments überprüft.

Nach der scharfen Kritik an dem Urteil hat Maduro inzwischen angekündigt, den Streit beilegen zu wollen. Nach einer Sondersitzung des Sicherheitsrates versprach er, die Krise sei "überwunden".

Eine überraschende Gegenstimme kommt aus Maduros eigenen Reihen. Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Dìaz kritisierte das Gerichtsurteil als erste hohe Staatsbedienstete scharf. Sie sprach von einem "Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung". Das Land müsse wieder auf den demokratischen Weg zurückgeführt werden. Das ist insofern bemerkenswert, da die 59-Jährige bisher als loyale Mitarbeiterin des Präsidenten galt.

Drei Abgeordnete wegen Wahlbetrugs angeklagt

Anzeige

Mitte der Woche hatte der Oberste Gerichtshof des lateinamerikanischen Landes erklärt, die Rolle des Parlaments übernehmen zu wollen. Diesen Schritt begründeten die Richter damit, dass die Abgeordneten geltendes Recht missachteten. Einige seien zu Unrecht vereidigt worden. Außerdem hob das Gericht die Immunität der Abgeordneten auf.

Kritiker sprachen von einem Staatstreich Maduros, denn das Oberste Gericht steht unter seiner Kontrolle. In der Nationalversammlung stellt hingegen die Opposition seit Ende 2015 die Mehrheit. Maduro regiert seit der Ausrufung des Notstands mit Dekreten am Parlament vorbei. Der Oberste Gerichtshof hat seit der Wahl 2015 keine Entscheidung gegen die Regierung getroffen, aber viele Parlamentsentscheidungen annulliert. Auch ein Referendum zur Abwahl des Staatschefs wurde gestoppt.

Obwohl das Land wirtschaftlich am Boden ist, kann sich der Despot an der Macht halten. Immer wieder bekräftigt er, gegen sein Land werde ein Wirtschaftskrieg geführt, allein das sei Schuld an der miserablen Situation in Venezuela. Die Vorwürfe an der Parlamentsentmachtung weist er zurück. Im Gegenteil, es sei eine "legale Korrektur" an den staatlichen Einrichtungen vorgenommen worden.