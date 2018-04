16. April 2018, 18:56 Uhr Landwirtschaft Politik von gestern

Es ist deprimierend: Julia Klöckner begräbt die Hoffnung auf umweltverträgliche Agrarpolitik im Handstreich.

Von Jan Heidtmann

Julia Klöckner, die neue Bundeslandwirtschaftsministerin, hat ihr Amtsverständnis erstmals umrissen. Es wirkt, als würde man in einem Diercke-Weltatlas von 1980 blättern: Da existierte noch die Tschechoslowakei, zum Beispiel, der Balkan hieß Jugoslawien, und nicht nur dort musste man im Sommer Angst vor Bienenstichen haben. Frau Klöckner tut so, als habe sich die Erde seitdem kaum weitergedreht. Sie relativiert den Anteil der industriellen Landwirtschaft am massiven Artensterben bei Vögeln und Insekten, sie sät Zweifel dort, wo es längst Beweise gibt.

Der neuen Ministerin von der CDU ist damit gleich zu Beginn ihrer Amtszeit Erstaunliches gelungen: Sie hat alle Hoffnungen auf eine umweltverträgliche Agrarpolitik im Handstreich begraben. Ihr Vorgänger Christian Schmidt hatte dafür wenigstens noch ein paar Monate gebraucht.

Zu erwarten ist ein zähes Spiel auf Zeit: Ein eigenes Bieneninstitut soll nun dort Daten erheben, wo längst genügend vorliegen; die weithin erwiesene Schädlichkeit von Neonikotinoiden soll weiter geprüft werden; die Bauern sollen bei einem Tierwohllabel mitmachen, nur freiwillig natürlich. Und in der Frage des Verbots von Glyphosat droht die Fortsetzung des ermüdenden Konflikts von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Kurz gesagt: Es ist deprimierend.