13. April 2018, 18:54 Uhr Landtagswahl 2019 Lockerungsübung links

Der Brandenburger CDU-Chef Ingo Senftleben kann sich eine Koalition mit der Linkspartei vorstellen - das sehen seine Parteifreunde im Osten allerdings gar nicht gern.

Von Jens Schneider , Berlin

Es gehört zur Kunst des Tabubruchs, so zu tun, als ob man gar nichts Außergewöhnliches angestellt hat. Nein, sagt also Ingo Senftleben, der Chef der Brandenburger Christdemokraten, mit dem Wort "Tabubruch" könne er nichts anfangen. Er sei einfach pragmatisch und vor allem nahe an der Wirklichkeit, ein Ausdruck von politischer Normalität. Er erzählt von den Linken im Landtag in Potsdam, wo der 43-Jährige seit 18 Jahren schon Abgeordneter ist. Er kennt viele der Linken lange, einige gut, mit manchen duzt er sich. Was Absprachen mit ihnen angehe, gebe es bei allen inhaltlichen Differenzen eine große Verlässlichkeit. Warum also sollte er ausschließen, mit der Linken nach der Wahl in Brandenburg im Herbst 2019 zu regieren?

Was normal klingen soll, ist es noch nicht, Senftleben weiß das. Jahrelang hat die CDU im ganzen Osten Bündnisse der SPD mit der Linkspartei geradezu verteufelt. Die PDS, deren Vorgänger, bekämpfte man in den ersten Jahren nach dem Ende der DDR noch mit einer Rote-Socken-Kampagne. Größer hätte die offizielle Distanz kaum sein können. Aber die politische Lage hat sich grundlegend verändert.

Also hat der Brandenburger Oppositionsführer eine Debatte über die Frage ausgelöst, welche Regierungskonstellationen künftig normal werden könnten. Der überregional wenig bekannte Senftleben aus dem kleinen Ortrand im Süden Brandenburgs bringt mit der Option einer schwarz-tiefroten Zusammenarbeit fest gefügte Grenzen ins Wanken. Er löst Kritik und Ärger aus, aber keinen Proteststurm, wie es ihn vor Jahren gegeben hätte.

Marco Buschmann, FDP "Offenbar ist der CDU jedes Mittel recht, um an die Macht zu kommen. Selbst wenn der Weg über die Radikalen führt. Haltung und Prinzipientreue sehen anders aus."

Aus dem Land bekomme er viele positive Rückmeldungen, sagt Senftleben. Die Linke in Brandenburg zeigt sich offen für Gespräche. Die Landesvorsitzende und Sozialministerin Diana Golze verweist aber auch darauf, dass es wenig politische Gemeinsamkeiten mit der CDU gebe. Seit einigen Jahren regiert die Linke als Juniorpartner an der Seite der SPD und hat es in dieser Rolle schwer, sich zu profilieren.

Senftleben will seine Lockerungsübungen als Ausdruck einer neuen Debattenkultur sehen: Man müsse doch miteinander reden. Aber es steckt machtpolitisch pure Mathematik dahinter angesichts der im Osten erstarkten AfD. Sie lag zuletzt in Umfragen in Brandenburg fast gleichauf mit SPD, CDU und Linken. Wie in anderen ostdeutschen Ländern auch könnten Union und Linke nach den Wahlen im Herbst 2019 vor einem Dilemma stehen, wenn nämlich eine Regierungsbildung ohne die AfD nur noch möglich sein sollte, wenn CDU und Linke zusammenarbeiten.

Senftleben will 2019 Regierungschef in Brandenburg werden, wo seit 1990 bisher stets ein Sozialdemokrat Ministerpräsident war. Im einzigen SPD-Stammland des Ostens holte Manfred Stolpe einst absolute Mehrheiten, sein Nachfolger Matthias Platzeck klare Siege, auch der aktuelle Ministerpräsident Dietmar Woidke lag 2014 klar vorn. Aber er gilt als politisch angeschlagen, seit er im Herbst eine lange umstrittene Kreisverwaltungsreform absagen musste, sein wichtigstes Projekt.

Der Brandenburger Oppositionsführer Ingo Senftleben will nach der Wahl 2019 mit allen reden – auch mit der AfD. Eine Koalition schließt er aber aus. (Foto: Jörg Carstensen/picture alliance)

So könnte der Herausforderer von der CDU darauf hoffen, die Dominanz der Sozialdemokraten nach mehr als einem Vierteljahrhundert zu beenden. Er bräuchte jedoch Partner, wohl mehr als einen. Also erklärt Senftleben, dass er nach der Wahl mit allen reden würde, übrigens auch mit der AfD, die in Brandenburg vom rechtsnationalen Andreas Kalbitz geführt wird. Anders als bei der Linken schließt er eine Regierung mit ihr aus. Für ihn als Christ seien Nächstenliebe und Toleranz wichtige Werte, mit dieser Partei sei ein Bündnis nicht vorstellbar.

Senftleben hat mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen und stellt hinterher fest, dass es von ihr keine Frontalkritik an seiner Linie gebe. Allerdings hat sie deutlich gemacht, dass die CDU sich weiter klar von der Linken abgrenzen werde. Entschieden auf Distanz zu Senftleben ging die CDU in Sachsen und Thüringen. Dort sieht man das Risiko, dass eine Annäherung an die Linke die AfD massiv stärken könnte.

Die Bundesspitze der Linken muss fürchten, dass solche Gedankenspiele sich als eine Art AfD-Förderprogramm erweisen könnten, zu ihren Lasten. Also widerspricht Parteichefin Katja Kipping entschieden. Die AfD in Brandenburg frohlockte schon, sie würde bestimmt von einem CDU-Linksbündnis profitieren. Senftleben bleibt bei seiner Linie, er will die politische Farbenlehre erweitern.

Ministerpräsident Woidke versucht unterdes, inhaltlich in die Offensive zu kommen. Er präsentierte jetzt ein Thesenpapier fürs kommende Jahrzehnt. Die SPD als "Brandenburg-Partei" soll ihr soziales Profil schärfen. So will er, dass mittelfristig der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht wird. Die Koalitionsdebatten kommentierte er wolkig. Er könne sich ein "leichtes Lächeln" nicht verkneifen, so Woidke. Einiges gehöre "ins Reich der Fabeln, weil es einfach nicht funktionieren würde". Er will ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Der werde sehr hart, sagt er, "viel härter, als es 2014 war".