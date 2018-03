21. März 2018, 18:51 Uhr Landespolitik "Vertrauen ist verloren gegangen"

Das Saarland ist reich an Filz-Affären. Der neue Ministerpräsident und CDU-Politiker, Tobias Hans, hat ihnen in seiner ersten Regierungserklärung den Kampf angesagt.

Von Susanne Höll , Saarbrücken

Gerade drei Wochen ist Tobias Hans jetzt Ministerpräsident in Saarbrücken. Den Namen kennt man jenseits der Landesgrenzen noch kaum. Er ist Christdemokrat und Nachfolger der nun in Berlin wirkenden Annegret Kramp-Karrenbauer, mithin ein weiterer saarländischer Politiker, der in diesen Tagen intensiv beäugt wird. Einfach deshalb, weil es in der Bundespolitik gerade ziemlich viele von ihnen gibt, gemessen an der mit einer Million recht geringen Einwohnerzahl des Landes.

Politisch ist Hans ein relativ unbeschriebenes Blatt. Kein Wunder, er ist gerade einmal 40 Jahre alt und war zuvor Fraktionschef im Landtag. Nun hielt er am Mittwoch seine erste Regierungserklärung im Parlament. Die Rede war ziemlich lang und ziemlich nüchtern. Wer auf ungewöhnliche, weil eigene, neue politische Akzente des Regierungschefs wartete, musste sich gedulden. Erst zum Ende des Vortrages gab Hans zu erkennen, dass er bereit ist, dem Filz an der Saar den Kampf anzusagen.

"Die Landesregierung wird unter meiner Führung alles daran setzen, dass die Aufklärung (der Finanzaffäre um den Landessportverband LSVS) ein Erfolg wird", sagte er. Bei diesem Thema kam Emotion in seine Stimme. Der Skandal sitzt den saarländischen Politikern, insbesondere denen der CDU, in den Knochen. Schließlich ist einer der Ihren, der frühere Landtagspräsident Klaus Meiser, noch immer Präsident des Verbandes. In dessen Budget fehlen Millionen, es gibt den Verdacht auf schwarze Kassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, auch ein Untersuchungsausschuss des Landtages soll aufklären, wer die Schuld für das Debakel trägt und wie die Kontrolle besser wird.

Nun ist das Saarland reich an Filz-Affären. Die um den LSVS aber hat die Bevölkerung aufgeschreckt. Die Einheimischen sind sportverrückt, engagieren sich in Vereinen und sind nun sauer. Das hat Hans verstanden. "Vertrauen ist verloren gegangen. Die Situation darf nicht dazu führen, dass Mütter und Väter ihre Kinder nicht mehr zum Sport bringen", sagte er.

Man wird sehen, wie schonungslos Hans die Aufklärung tatsächlich vorantreibt und unterstützt. Denn seine CDU könnte dabei durchaus in weitere Bredouillen geraten. Meiser musste sein früheres Amt als Landtagspräsident deswegen schon räumen. Die Rechtsaufsicht für den Sportverband obliegt dem Landesinnenministerium. Das wird von dem bislang sehr beliebten CDU-Mann Klaus Bouillon geführt, der seinerzeit die Flüchtlingskrise im Saarland beispielhaft managte. Den LSVS und dessen Finanzen hatte sein Haus offenbar nicht so gut im Blick.

Und Bouillon muss womöglich nochmals Fragen zu den dubiosen Finanzpraktiken im LSVS beantworten. Der Verband hatte angeboten, dem Minister zu dessen 70. Geburtstag im November eine Geburtstagsfeier auszurichten, wohl zum Freundschaftspreis. Bouillon wurde schon von der Staatsanwaltschaft vernommen, erklärte, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen, habe darauf bestanden, die Feier zu bezahlen, Rechnungen eingefordert und beglichen. Nun muss der Minister mitsamt seinen Leute auf Anweisung von oben Licht in den fragwürdigen Umgang mit Geld im Sportverband bringen. "Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der Angelegenheit", sagte Hans im Parlament. Bei diesen Worten schaute Bouillon von der Regierungsbank regungslos in die Ferne des Plenarsaals.

Lafontaine und Hans sind einig: Mehr Kontrolle und Transparenz bei der Geldvergabe seien nötig

Den Untersuchungsausschuss hatten die Linken beantragt. Deren Fraktionschef Oskar Lafontaine mutmaßt, beim LSVS habe es schwarze Kassen gegeben, mit denen CDU-Vertreter ihnen genehme Vereine gefördert hätten. Zwar könne man Filz und politische Einflussnahme nie ganz abstellen, sagte Lafontaine als Oppositionschef in seiner Antwort auf Hans. "Aber man kann im Ausmaß übertreiben", fügte er hinzu. Der Mann weiß, wovon er spricht. Schließlich war er in seinem früheren politischen SPD-Leben Ministerpräsident an der Saar. Mehr Kontrolle sei nötig, mehr Transparenz bei der Geldvergabe - darin sind sich Lafontaine und Hans einig.

Letzterer fragte sich in seiner Regierungserklärung selbst, ob er sich im neuen Amt eher als Krisenmanager oder als Visionär beweisen müsse.

In diesen Wochen ist klar: Er wird Krisen meistern müssen. Einflussreiche Christdemokraten trauen Hans auch die dafür nötige Härte zu. Er ist ein typischer Saar-Christdemokrat, katholisch, in Wirtschaftsdingen links, gesellschaftspolitisch eher konservativ. Mit Politik ist er aufgewachsen, schon sein Vater war einst CDU-Landesfraktionschef. Einen Beruf jenseits der Politik hat er nicht, sein Studium brach er einst ab. Bundespolitisch hat er schon Spurmarken gesetzt. Auf die Feststellung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der Islam gehöre nicht zu Deutschland, antwortete Hans, es sei unredlich, Zugehörigkeiten an eine Religion zu binden. Wer die Gesetze respektiere und sich integriere, gehöre dazu.