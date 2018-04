8. April 2018, 18:49 Uhr Landespolitik Neue AfD-Führung in Niedersachsen

Die Partei hat ihren Vorsitzenden Paul Hampel endgültig aus dem Amt gejagt und Dana Guth an die Spitze des Landesverbandes gewählt.

Die zerstrittene AfD in Niedersachsen hat ihren einstigen Vorsitzenden Paul Hampel endgültig aus dem Amt gejagt und Dana Guth an die Spitze des Landesverbandes gewählt. Stellvertreter wurden drei ihrer Mitstreiter aus der Landtagfraktion. Am Samstag hatte sich die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion mit 280 Stimmen gegen Hampel durchgesetzt, der nur 205 der abgegebenen 521 Stimmen erhielt. Die 47-jährige Versicherungsmaklerin führt seit Oktober die neunköpfige Fraktion im Landtag von Hannover. Dort hat sie bislang einen moderaten Kurs gesteuert. Gegner und Anhänger Hampels hatten sich zuletzt so heftig bekriegt, dass die Bundesspitze der Partei im Januar den gesamten Landesvorstand entmachtet und einen Notvorstand eingesetzt hatte. Vor der Wahl hatte ein vom Notvorstand bestellter Prüfer bekannt gegeben, dass er erhebliche Unregelmäßigkeiten in Abrechnungen des früheren AfD-Landesvorstands entdeckt habe. Hampel habe sich Reisekostenvorschüsse in erheblicher Höhe auszahlen lassen - ohne Beschluss. Hampel bestritt die Vorwürfe.