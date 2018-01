14. Januar 2018, 18:48 Uhr Kultusministerkonferenz Demokratie wind- und wetterfest machen









Feedback

Helmut Holter übernimmt den Vorsitz der Kultusminister - ein Betonbauingenieur mit SED-Vergangenheit, der mit 64 einen Karriere-Neustart gewagt hat.

Von Paul Munzinger

Mangel gibt es an vielen deutschen Schulen im Überfluss. Es fehlen Lehrer, Direktoren, Computer, es fehlt an gleichen Chancen für alle. Manchen Schulen fehlt sogar ein regendichtes Dach. Viele mögliche Themen also für Helmut Holter, und es ist gut möglich, dass der studierte Betonbauingenieur gerade für die Verbesserung der Bausubstanz deutscher Schulen einige Ideen hätte. Doch Holter, seit Sommer Bildungsminister Thüringens, will in diesem Jahr eine weit grundlegendere Sanierung in Angriff nehmen: Er will die Demokratie in Deutschland wieder wind- ...