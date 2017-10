18. Oktober 2017, 23:52 Uhr Krise um Unabhängigkeitsbewegung Katalonien will sich nicht zu spanischem Staat bekennen









Die katalanische Regierung laviert offenbar ein weiteres Mal um ein von Madrid gestelltes Ultimatum herum.

Ein Sprecher verkündete am Mittwochabend, man werde nicht auf die Forderung nach einem Bekenntnis zum gemeinsamen Staat Spanien eingehen.

Die Zentralregierung droht mit der Entmachtung der Regionalregierung und der Aufhebung der katalanischen Autonomie.

Die katalanische Regionalregierung will nicht auf die Forderung der spanischen Zentralregierung in Madrid eingehen, sich zum gemeinsamen Staat zu bekennen und von ihren Unabhängigkeitsbestrebungen abzusehen. Statt dessen halte sie an ihrem Angebot zum Dialog fest, teilte der Sprecher Jordi Turull im Anschluss an eine Kabinettssitzung in Barcelona mit.

Die Regierung in Madrid hatte den Katalanen bis zum Donnerstagmorgen um 10.00 Uhr Zeit gegeben, um ein entsprechendes Bekenntnis zu formulieren. Zuvor hatte sie bereits in einem ersten Ultimatum gefordert, bis zum Montagmorgen klarzustellen, ob der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont im Regionalparlament die Unabhängigkeit ausgerufen habe oder nicht - dieser war in einem Brief der Frage mit einer Bitte um zwei Monate Aufschub und einem Gesprächsangebot ausgewichen.

Madrid hatte die Bitte ausgeschlagen und ihre Drohung mit Artikel 155 der spanischen Verfassung bekräftigt, die es ermöglicht einer Region ihre Autonomierechte zu entziehen, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllt.

Der Vorstand von Puigdemonts Partei PDeCAT forderte, in diesem Fall solle dieser sofort die Unabhängigkeitserklärung der Region in Kraft setzen. Diese Pläne meldete auch die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise in der katalanischen Regierung.

Ursache des Zwists sind Spannungen um ein Unabhängigkeitsreferendum, das Katalonien am 1. Oktober gegen den Widerstand der Zentralregierung abgehalten hatte.