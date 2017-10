19. Oktober 2017, 05:43 Uhr Krise um Unabhängigkeitsbewegung Die schweren Fehler des Mariano Rajoy

Heute um 10 Uhr läuft das Ultimatum, das Premierminister Mariano Rajoy Katalonien gestellt hat, aus.

Die Region soll bis dahin klarstellen, ob sie ihre Unabhängigkeit erklärt, oder nicht.

Fraglich ist, ob Rajoy im Falle einer Unabhängigkeitserklärung tatsächlich der Region ihre Autonomie entzieht oder Neuwahlen ins Spiel bringt.

Von Thomas Urban , Madrid

Auftritte in der Öffentlichkeit oder vor der Presse sind Mariano Rajoys Sache nicht. Da schickt der spanische Premierminister lieber seinen Regierungssprecher. Rajoy zieht es vor, im Moncloa-Palast, seinem Amtssitz am Rande Madrids, Erklärungen vom Blatt abzulesen. Zwar kann er durchaus frei und geschliffen reden, etwa in Parlamentsdebatten, doch er ist immer beherrscht, zeigt nie Emotionen oder auch nur den geringsten Anflug von Humor. Dabei kann er, wenn keine Kameras dabei sind, charmant und witzig sein.

An diesem Donnerstag schauen nicht nur seine Landsleute auf Mariano Rajoy, ganz Europa tut es. Wie wird er reagieren, wenn der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont zum zweiten Mal ein von ihm, Rajoy, gestelltes Ultimatum verstreichen lässt? Puigdemont soll auf die Frage antworten, ob er in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen oder deren Ausrufung lediglich angekündigt hat. Die spanische Verfassung erlaubt die Abspaltung einer Region nicht.

Rajoy hat Barcelona wiederholt mit dem Entzug der Autonomie gedroht

Die Verfassung gibt der Zentralregierung ein starkes Instrument dagegen in die Hand: Artikel 155 erlaubt ihr, mit Zustimmung des Senats, des Oberhauses des Parlaments, einer Region ihre autonomen Rechte zu entziehen. Im Senat verfügt die von Rajoy geführte konservative Volkspartei (PP) über die absolute Mehrheit. In den vergangenen Tagen hat Rajoy der Führung in Barcelona wiederholt mit der Anwendung des Artikels 155 gedroht, die die Absetzung seines Gegenspielers Puigdemont zur Folge hätte.

Allerdings hat er bislang nicht erkennen lassen, ob er wirklich zu dieser "nuklearen Option", wie die spanische Presse es nennt, greifen wird. Denn die Folgen sind nicht absehbar. Die Führer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung könnten einen Generalstreik ausrufen. Und das wäre auch für Madrid verheerend.

Katalonien ist dank seiner modernen Industrie die wirtschaftsstärkste aller spanischen Regionen, über die Häfen von Barcelona und Tarragona läuft ein beträchtlicher Teil des Exports und Imports des Landes. Die Wirtschaft ganz Spaniens würde von einem Generalstreik empfindlich getroffen. Nachdem das Land sich gerade erst mühsam aus einer schweren Wirtschaftskrise herausgearbeitet hat, könnte es so wieder in eine Rezession zurückfallen.

Rajoy selbst hat Puigdemont eine goldene Brücke gebaut: Er hat vorgezogene Regionalwahlen in Katalonien ins Gespräch gebracht. Diese würden für klare Verhältnisse sorgen. Rajoy und seine Berater kalkulieren damit, dass Wahlen ein weiteres Mal bestätigen würden, dass die Verfechter der katalanischen Unabhängigkeit weniger als 40 Prozent der insgesamt 7,5 Millionen Einwohner der Region hinter sich haben.