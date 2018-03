27. März 2018, 17:33 Uhr Kriminalität Schnell zur Hand

Messer sind billig, leicht zu kriegen und gut zu verstecken. Ist das der Grund, wieso die Zahl der Attacken in vielen europäischen Ländern so stark zunimmt?

Von Cathrin Kahlweit

Jeder in der Gegend kannte Abdikarim Hassan. "Er war ein guter Junge", sagt Akan, während er in der Tür seines Minimarkts steht und nachdenklich auf die Windlichter schaut, die immer noch auf dem Asphalt stehen. Abdikarim ist direkt vor seinem Shop ermordet worden - gegenüber dem Wohnblock im Londoner Stadtteil Camden, in dem er lebte. An jenem Abend, als vier junge Männer dem 17-Jährigen auflauerten und auf ihn einstachen, war er auf dem Weg zu Akans Laden, um Milch zu ...