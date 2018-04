23. April 2018, 18:49 Uhr Kriminalität Pleite für Angstmacher

Straftaten nehmen ab. Furcht zu schüren, ist verantwortungslos.

Von Constanze von Bullion

Angstmacher hatten es schon mal leichter. Über Jahre haben sie den Menschen eingeredet, mit hohen Flüchtlingszahlen drohe Deutschland Gefahr. Dann sank die Zahlen Geflüchteter, die Angstmacher aber machten weiter. An jeder Ecke, so suggerieren sie, lauerten fremdländische Messerstecher, Einbrecher, Vergewaltiger. Gefühlt war die Kriminalität nie höher. Tatsächlich zeigt eine vorab veröffentlichte Kriminalstatistik für 2017: Die Straftaten sind so stark zurückgegangen wie seit 1993 nicht.

Minus 23 Prozent bei Einbruch, minus 11,8 Prozent bei Diebstahl, minus 2,4 Prozent bei Gewaltkriminalität - ...