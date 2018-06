10. Juni 2018, 18:12 Uhr Kriminalität Der Mensch Susanna

Ein Mädchen wird ermordet, ein Täter benannt - und alles wird plötzlich hochpolitisch. Es bleibt die Frage, wie privat Trauer ist.

Von Nico Fried und Josef Wirnshofer

Die Nachricht von Susanna F.s Ermordung war noch keine paar Stunden alt, da schien sich die Republik in zwei Teile zu teilen: die einen und die anderen. Vor allem in den sozialen Medien war das so. Die einen schwangen die Hasstrommel, hetzten gegen Flüchtlinge, gegen Angela Merkel, sie benutzten scheußliche Wörter. Die anderen schimpften auf die Hasstrommler, auf die AfD, sie waren dabei auch nicht gerade zurückhaltend.

