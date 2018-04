8. April 2018, 01:34 Uhr Kriminalität Brasilianischer Ex-Präsident Lula stellt sich der Polizei

Lula wird jetzt doch seine 12-jährige Haftstrafe wegen Korruption antreten.

Er hat stets seine Unschuld beteuert und vermutet politische Gründe für die Verurteilung.

Im Oktober wollte er sich erneut für das Präsidentenamt bewerben.

Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist in Polizeigewahrsam. Anhänger hatten am Samstag zuvor den Ausgang eines Gewerkschaftsgebäudes in einem Vorort von São Paulo blockiert, in dem er sich befand. Sie wollten Lulas freiwilligen Gang zu den Behörden verhindern. Der Ex-Präsident muss eine zwölfjährige Haftstrafe antreten - und will dies eigenen Angaben nach auch tun, obwohl er zugleich seine Unschuld beteuert.

Am Samstagabend bahnte sich Lula von Bodyguards begleitet einen Weg durch die Massen vor dem Gewerkschaftsgebäude und stieg in ein Polizeiauto, das ihn nach São Paulo fahren sollte. Von dort wurde erwartet, dass er in die Stadt Curitiba transportiert werden würde. Es ist vorgesehen, dass er sich dort in Haft begibt.

Wenig zuvor hatten Unterstützer Lula noch aufhalten können: Sie ließen ein Auto mit ihm nicht von dem Gebäude abfahren. Nach einigen Minuten der Diskussion kehrte er in das Haus zurück.

In dieser Woche hatte ein Richter Haftbefehl gegen Lula erlassen. Statt sich einer ihm damit gestellten Frist entsprechend bereits am frühen Freitagabend bei der Polizei zu melden, war Lula zunächst zu Unterstützern in das Gewerkschaftsgebäude gegangen.

Seine Verurteilung hatte er wiederholt als Versuch gewertet, ihn von einer neuerlichen Kandidatur für das höchste Staatsamt bei der Wahl im Oktober auszuschließen. Die Korruptionsvorwürfe stritt er ab und beteuerte seine Unschuld. Das Gericht hatte ihn für schuldig befunden, einem Bauunternehmen im Gegenzug für die Zusage einer Strandwohnung Gefälligkeiten erwiesen zu haben.