17. März 2018, 07:23 Uhr Krieg in Syrien Offenbar 16 Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Afrin

In der kurdischen Stadt Afrin in Nordsyrien wurde offenbar ein Krankenhaus von türkischen Granaten getroffen.

Mindestens 16 Zivilisten seien getötet worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Demnach seien seit Mitternacht mehr als 2 500 Zivilisten geflohen.

Mindestens 16 Menschen sind offenbar bei einem Beschuss türkischer Truppen auf ein Krankenhauses in der kurdischen Stadt Afrin in Nordsyrien getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Joan Schitika am Freitagabend, der als Arzt in dem Krankenhaus beschäftigt ist. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte später den Angriff und die Opferzahlen. Unter den Toten sollen demnach auch zwei schwangere Frauen sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auch der Ko-Vorsitzende des kurdischen Roten Halbmondes, Serwan Bery, bestätigte den Angriff. "Es gab den Tag über Bombardements in der Stadt, die sich nahe des Krankenhauses ereigneten, aber heute Abend wurde es direkt getroffen", erklärte Bery. Bei der Einrichtung, in der Mitarbeiter des Roten Halbmonds arbeiteten, habe es sich um "das einzige funktionierende Krankenhaus in der Stadt Afrin" gehandelt.

Die Türkei bestreitet, dass bei ihren Angriffen Zivilisten getötet wurden. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu rief in Astana zu verstärkten Bemühungen der Türkei, Russlands und des Irans für die Durchsetzung eines Waffenstillstands in Syrien auf. "Wir glauben, dass die Garantiemächte ihre gemeinsamen Bemühungen verstärken müssen, damit die Verstöße gegen den Waffenstillstand beendet, Zivilisten geschützt werden und die Lieferung von humanitärer Hilfe gewährleistet wird."

Afrin steht seit Beginn der Woche unter Belagerung

Angesichts der Kämpfe fliehen immer mehr Menschen aus der Stadt. Seit Mitternacht seien mehr als 2 500 Zivilisten geflohen, berichtete die Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von einem breiten Netzwerk an Informanten in Syrien bezieht, am Freitag. Damit habe sich die Zahl der Geflohenen in den vergangenen Tagen auf mehr als 35 000 alleine in Afrin erhöht.

Die meisten Menschen seien in Richtung der weiter entfernt liegenden Orte Nubul und Sahra geflohen. Afrin steht seit Beginn der Woche praktisch unter Belagerung von türkischen Truppen und mit ihnen verbündeten Rebellen. Das türkische Militär warf am Freitag Flugblätter über der Stadt ab und warnte die Bewohner, sich von "Terroristen" fernzuhalten. Die Zettel riefen dazu auf, "der türkischen Armee zu vertrauen" und den "Schutz des türkischen Militärs" zu suchen.

Seit dem 20. Januar geht die Türkei zusammen mit Verbündeten gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG in Afrin vor. Sie sieht darin einen verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Syrien.