24. Januar 2018









Am heutigen Mittwoch könnte sich entscheiden, ob Brasiliens beliebter Ex-Präsident Lula da Silva ins Gefängnis muss.

Wegen Korruptionsvorwürfen drohen ihm neuneinhalb Jahre Haft. Allerdings konnten die Vorwürfe bisher nicht eindeutig bewiesen werden.

Durch eine Verurteilung könnte Lula das Recht darauf verlieren, bei der Präsidentenwahl Ende des Jahres anzutreten. Er hat bereits angekündigt, dies nicht hinnehmen zu wollen.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Was wird Luiz Inácio Lula da Silva wohl machen, wenn das alles vorbei ist? Der Prozess also, der darüber entscheidet, ob er wieder Präsident von Brasilien werden kann oder ob er als erster Ex-Präsident in der Geschichte dieses Landes ins Gefängnis muss? Leicht zugespitzt geht es für ihn um die Alternative: Palast oder Knast. Seit Wochen bestimmt dieses Thema die politische Debatte.

Diesen Mittwoch soll endlich die Entscheidung fallen, so hat es das zuständige Berufungsgericht in Porto Alegre angekündigt. Die Zeitung O Globo stimmt ihre Leser auf den "D-Day" ein. Lula aber tut einfach so, als könne alles ganz normal weitergehen wie bisher. Am Wochenende will er nach Äthiopien fliegen, um an einer Veranstaltung zum Thema "Hunger in Afrika" teilzunehmen.

Nahezu alle Experten prophezeien, dass in Porto Alegre das erstinstanzliche Urteil bestätigt wird. Es stammt vom Juli 2017 und lautete: Neuneinhalb Jahre Haft wegen Korruption und Geldwäsche. Extrem unwahrscheinlich ist dagegen, dass Lula am Mittwoch sofort in Handschellen abgeführt wird. Seinem Afrika-Trip steht wohl nichts im Wege. Und da fragt sich natürlich manch einer: Kommt er überhaupt wieder zurück, falls es bei der Haftstrafe bleibt? Er wäre ja nicht der erste ehemalige Staatschef Lateinamerikas, der vor der Strafverfolgung flieht.

Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens ist Lula nicht irgendwer, sondern der vielleicht bekannteste Brasilianer, der sein Geld nicht mit Fußball verdient. Er kann sich nicht einfach so verstecken. Zweitens wäre es schlichtweg nicht seine Art. Lula, 72, hat bereits angekündigt, dass sein Präsidentschaftswahlkampf weitergehen wird, egal, was die Richter am Mittwoch entscheiden.

Die Rolle des Opfers einer konservativen Hetzjagd spielt Lula meisterlich

Was er sagen wird, wenn sie ihn verurteilen, steht im Grunde auch schon fest. Das spult er bei jeder Gelegenheit ab wie vom Tonband: Dass es sich um einen großen Betrug handelt, dass er unschuldig ist, dass es keinerlei Beweise gegen ihn gibt, dass es ein politischer Prozess war, um seine Rückkehr ins höchste Staatsamt zu verhindert. In allen Umfragen liegt er mit komfortablem Vorsprung vorne.

Lula ist immer noch die Galionsfigur der Linken in Lateinamerika, der Held der Armen, der Mann des Volkes, mit dem im Krisenland Brasilien Millionen ihre Sehnsucht nach besseren Tagen verbinden. Daran hat auch dieser Prozess nichts geändert, im Gegenteil. Seine Rolle als Opfer einer Hetzjagd der konservativen Eliten spielt er meisterlich. Zehntausende Lula-Fans sind in den vergangenen Tagen nach Porto Alegre gepilgert. Sie errichteten Mahnwachen vor dem Gerichtsgebäude.

Die Behörden der südbrasilianischen Stadt sind in Alarmbereitschaft und beantragten die Unterstützung von Bundestruppen. Es muss mit allem gerechnet werden, nicht nur wegen solcher Ankündigungen: "Wenn sie Lula festnehmen wollen, müssen sie zuerst viele andere Leute festnehmen, und ich würde sogar sagen, sie müssen Leute töten, viele Leute töten." Dieser Satz stammt nicht aus einem Forum des Schwarzen Blocks, sondern von Gleisi Hoffmann, der Vorsitzenden von Lulas Arbeiterpartei PT.