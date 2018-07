9. Juli 2018, 18:49 Uhr Korruptionsbehörde DNA Rechtsstaat unter Druck

Rumäniens Präsident entlässt die oberste Sonderstaatsanwältin Laura Kövesi. Unter ihrer Führung wurden ranghohe Persönlichkeiten verfolgt.

Von Florian Hassel , Warschau

Rumäniens Präsident Klaus Johannis hat die Chefin der Anti-Korruptionsbehörde DNA, Laura Kövesi, entlassen. Der Präsident setzt damit eine hoch umstrittene Entscheidung des Verfassungsgerichts um. Mit der Entlassung Kövesis und mehreren Gesetzesänderungen versucht die postkommunistische Regierung, Politiker weißzuwaschen, die bereits rechtskräftig verurteilt sind, aktuell vor Gericht stehen oder mit Anklagen wegen Korruption rechnen müssen.

Seit die EU und die USA die Gründung der unabhängigen Sonderstaatsanwaltschaft DNA durchsetzten, hat diese mehr als 1000 rumänische Politiker wegen Korruption angeklagt und in mehr als 90 Prozent auch Verurteilungen erreicht. Zu den Verurteilten gehört der mächtigste Mann Rumäniens: Liviu Dragnea ist Chef der postkommunistischen PSD und Parlamentspräsident. Dragnea ist wegen Wahlbetrugs bereits rechtskräftig auf Bewährung verurteilt. Im Juni wurde er in einem weiteren Verfahren wegen Amtsmissbrauchs zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Würde dieses Urteil bestätigt, müsste Dragnea wegen seiner noch laufenden Bewährung über fünf Jahre hinter Gitter.

Die Regierung wird nun versuchen, einen ihr genehmen Staatsanwalt einzusetzen

Die PSD und die mit ihr regierende Alde-Partei versuchen seit Anfang 2017, Korruption und Amtsmissbrauch zu entkriminalisieren, deren Verfolgung zu erschweren und DNA-Chefin Kövesi loszuwerden. Der Justizminister legte Ende Februar 2018 eine Liste angeblicher Vergehen Kövesis vor, die ihre Absetzung rechtfertigen sollte. Rumäniens Magistratsrat, das autonome Organ der Richter und Staatsanwälte, beurteilte die angeblichen Vergehen der Kövesisals fabriziert und lehnte ihre Entlassung ab - der Minister ordnete sie trotzdem an.

Dies aber ist nach einem Gesetz von 2014 das Vorrecht des Präsidenten, nicht des Justizministers. Doch das zunehmend von der Regierungspartei PSD kontrollierte Verfassungsgericht entschied Anfang Juni - entgegen geltender Rechtspraxis -, der Präsident müsse dem Justizminister folgen und DNA-Chefin Kövesi entlassen. Dieser Vorgabe folgte Präsident Johannis nun. Kövesi selbst erklärte, die Entscheidung der Verfassungsrichter zu ihrer Entlassung bedeute, dass "Staatsanwälte künftig dem Justizminister unterstellt sein werden." Die Regierungskoalition wird nun versuchen, einen ihr genehmen Staatsanwalt als neuen DNA-Chef einzusetzen.

Zudem änderte das Parlament in der vergangenen Woche das Strafrecht und stellte Amtsmissbrauch und Korruption in vielen Fällen straffrei. So sollen etwa Amtsträger, die Bestechungsgelder vermitteln, nicht mehr belangt werden. Zudem werden Mindestbeträge eingeführt, unterhalb derer Korruption straffrei bleibt. Dies widerspricht nach Auffassung des Hohen Gerichtshofes und der Generalstaatsanwaltschaft rumänischem Recht und internationalen Verträgen. Bereits am 18. Juni änderte die Regierung die Strafprozessordnung. Prozesse, in denen nicht alle Richter das Urteil unterschrieben haben, müssen neu verhandelt werden - das würde für Dragneas Wahlfälschungsprozess gelten.

Staatsanwaltschaft und Medien dürfen während einer Strafverfolgung keinerlei Informationen über Verdächtige mehr veröffentlichen. Verdächtige bekommen das Recht, beim Verhör jedes Zeugen dabei zu sein. "Berechtigter Tatverdacht" wird als Grundlage für eine Ermittlung abgeschafft, diese darf nur beim Vorliegen "gründlicher Indizien" überhaupt beginnen. Das würde angesichts bei Korruptionsverbrechen häufigen Konstrukten aus Tarn- und Offshorefirmen viele Ermittlungen schon im Vorfeld verhindern. Ein Berufungsgericht darf einen Freispruch nur noch aufheben, wenn neue Beweise vorgelegt werden - nicht aber vorliegende Beweise neu bewerten. Die EU-Kommission und die Venedig-Kommission des Europarates prüfen die Gesetzesänderungen zur Zeit. Die Änderungen sind noch nicht in Kraft getreten. Zwar kann Präsident Johannis sein Veto einlegen, doch im Parlament im zweiten Anlauf mit einfacher Mehrheit überstimmt werden.