11. Februar 2018, 18:49 Uhr Korea Liebesgrüße aus Pjöngjang









Feedback

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Diktator, war zu Gast bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Als Mitglied einer Delegation trat sie bescheiden auf, überbrachte aber die entscheidenden Botschaften.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Kim Yo-jong ist die erste Besucherin aus der Kim-Familie in Südkorea seit dem Kriegsende. Hier neben Moon Jae-in und Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Yong-nam (Foto: AFP)

Kim Yo-jong, die jüngere Schwester von Diktator Kim Jong-un, schloss ihren historischen Besuch in Südkorea am Sonntagabend mit einer vierten Begegnung mit Präsident Moon Jae-in ab. Im Nationaltheater in Seoul besuchte sie eine Vorstellung des Samjiyon Orchesters aus dem Norden, mit dem südkoreanischen Präsidentenpaar und Kim Yong-nam, dem nominellen Staatsoberhaupt Nordkoreas (ihr Bruder Kim Jong-un firmiert als "Oberster Führer"). Gegen Mitternacht kehrte die Delegation mit der nordkoreanischen Regierungsmaschine nach Pjöngjang zurück.

Kims Besuch hat die innerkoreanischen Beziehungen verändert, zumindest für ...