4. September 2017, 19:34 Uhr Korea-Konflikt Übungsangriff auf Kim









Feedback

Anzeige

Südkorea rüstet sich für einen möglichen Angriff aus dem Norden und hat eigene Raketentests unternommen.

Konservative Politiker des Landes fordern, Südkorea solle sich eigene Atomwaffen besorgen.

US-Präsident Trump wirft Seoul Beschwichtigung gegenüber dem Norden vor. Diese Taktik würde nicht funktionieren.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Südkorea hat den Atomversuch Nordkoreas vom Sonntag mit eigenen Raketentests und Einsätzen von F15-Kampffliegern beantwortet. Dabei sei ein Schlag gegen Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri geübt worden, sagte das Militär. Alle Raketen hätten ihr Ziel präzise getroffen. Von einer in der vergangenen Woche abgehaltenen Übung heißt es nun, sie habe einen Angriff auf Kim Jong-uns Regime simuliert. Das südkoreanische Verteidigungsministerium kündigte außerdem neue Manöver mit den USA an.

In Seoul wurden am Montag wieder Rufe laut, auch Südkorea sollte atomar aufrüsten. Das ist die Forderung einiger konservativer Politiker, auf die Präsident Moon Jae-in allerdings nicht eingeht. Doch auch er hat den Ton verschärft. Verteidigungsminister Song Young-moo sagte nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, zumindest momentan wolle die Regierung die Provokationen des Nordens mit militärischen Gegendrohungen beantworten, statt auf Gespräche zu setzen.

Der südkoreanische Geheimdienst informierte das Parlament am Montag in einer geschlossenen Sitzung, dass Nordkorea bereit für einen weiteren Atomtest sei. Tunnel Nummer 2 in Punggye-ri sei beim Test vom Sonntag zwar möglicherweise eingestürzt, aber Tunnel 3 stehe bereit. Er schloss auch weitere Raketenabschüsse durch das Regime über Japan in den Nordost-Pazifik nicht aus. Am ehesten seien diese an den kommenden Feiertagen in Nordkorea zu erwarten. Der 9. September ist Gründungstag der Republik, der 10. Oktober Gründungstag der "Arbeiterpartei".

In einem Telefongespräch vereinbarte Moon mit Japans Premier Shinzō Abe, sie wollten die Maßnahmen gegen Nordkorea "auf ein völlig neues Niveau" anheben. Der UN-Sicherheitsrat sollte noch am Montag in einer Sondersitzung über neue Sanktionen gegen den Norden beraten: Erwogen wird unter anderem ein Verbot der Textilexporte Nordkoreas, dazu ein Flugembargo für Air Koryo und ein Verbot für alle UN-Mitgliedsländer, nordkoreanische Gastarbeiter zu beschäftigen. Japan verlangt überdies ein Ölembargo. Moon sprach am späten Montagabend auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, den er zusammen mit Abe am Mittwoch in Wladiwostok bei einem Wirtschaftsgipfel treffen wird. Dabei soll es vor allem um Nordkorea gehen. Am Wirtschaftsgipfel wird auch eine Delegation aus Nordkorea teilnehmen. Moon telefonierte am Montag auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Anzeige

In Washington verschärfte US-Verteidigungsminister James Mattis nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats den Ton gegen Pjöngjang. Er warnte, jede Bedrohung der USA oder ihrer Verbündeten, werde mit einem "massiven, effektiven und überwältigenden Militäreinsatz" beantwortet. Gleichzeitig versuchten US-Vertreter, Seoul beruhigen. Präsident Donald Trump hatte Südkorea in einem Tweet nach dem Atomtest angegriffen, es betreibe "Appeasement" gegenüber Nordkorea, also Beschwichtigung. "Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht funktioniert. Die verstehen nur eines!" Über China dagegen twitterte Trump: "Sie versuchen zu helfen, allerdings mit wenig Erfolg." Die zwei ungleichen Tweets machten in Südkorea Schlagzeilen. Zumal Trump am Sonntag mit Abe telefonierte, Moon aber ignorierte.

Nordkorea versucht, ein Keil zwischen die USA und Südkorea zu treiben - Trump hilft dabei

Am Montag meldete das Blaue Haus, der Sitz des südkoreanischen Präsidenten, man habe vom Nationalen Sicherheitsrat der USA einen Brief erhalten, in dem Trumps Vorwürfe zurückgenommen würden. Zwischen Washington und Seoul gebe es keine Differenzen. Die Entwarnung wirkte allerdings nur kurz. Wenige Stunden später wurde bekannt, Trump wolle das Freihandelsabkommen der USA mit Südkorea womöglich noch diese Woche platzen lassen. "Es ist befremdend, dass Trump aggressiver gegen Südkorea poltert als gegen China", konstatierte John Delury, Professor an der Yonsei-Universität in Seoul. Er vermutete, Moon habe Trump in einem früheren Telefonat widersprochen. Überdies besteht Moon darauf, die USA dürften keine Militäraktion gegen Nordkorea ohne Wissen und Zustimmung Seouls unternehmen.

Nordkoreas Propaganda erklärt die atomare Aufrüstung mit der Notwendigkeit, jene abzuschrecken, die das Regime stürzen wollen. Damit sind die USA gemeint. Allerdings behauptete Kim Il-sung, der Großvaters Kims, schon 1962, dass eine Wiedervereinigung nur noch eine Zeitfrage sei, wenn es Nordkorea gelingen sollte, das US-Militär aus dem Süden der Halbinsel zu vertreiben. Das zweite Ziel von Kims ständigem Säbelrasseln ist es deshalb, einen Keil zwischen Washington und Seoul zu treiben. Aus Sicht besorgter Südkoreaner hilft ihm Trump mit seinen Tweets dabei: Meinungsumfragen zufolge gibt es mehr Südkoreaner, die Trump fürchten, als solche, die Angst vor Nordkorea haben.