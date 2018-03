4. März 2018, 18:52 Uhr Korea-Konflikt Geheimdienstchef in offizieller Mission

Südkoreas Präsident Moon schickt eine hochrangige Delegation nach Nordkorea.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Annäherung, Teil eins: Während der Winterspiele in Südkorea traf Präsident Moon Jae-in die Schwester des Nordkoreanischen Machthabers, Kim Yo-jong. Teil zwei der Annäherung zwischen beiden Koreas folgt nun in Pjöngjang. (Foto: Kim Ju-sung/AP)

Südkoreas Präsident Moon Jae-in schickt eine hochrangige Delegation nach Pjöngjang, die an seine Treffen mit nordkoreanischen Offiziellen am Rande der Olympischen Winterspiele anknüpfen soll. Sie soll das Gespräch fortsetzen, wie man "auf der koreanischen Halbinsel Frieden schaffe" und "die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea entwickeln" könne. Geleitet wird die fünfköpfige Delegation von Moons Geheimdienstchef Suh Hoon und dem Leiter des Nationalen Sicherheitsbüros Chung Eui-yong. Das gab das Blaue Haus, der Amtssitz des Präsidenten, am Sonntag bekannt. Die fünf Südkoreaner fliegen ...