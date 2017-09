5. September 2017, 11:19 Uhr Konflikt mit Nordkorea Putin hält Sanktionen gegen Nordkorea für "nutzlos und unwirksam"









Russlands Präsident bewertet den jüngsten Atomtest Nordkoreas als "provokant", warnt aber vor militärischer "Hysterie".

Kanzlerin Merkel warb in einem Telefonat mit US-Präsident Trump für eine friedliche Lösung des Konflikts.

Putin zufolge sind jedoch auch Sanktionen gegen das Regime "nutzlos und unwirksam".

Russlands Präsident Wladimir Putin hat das Auferlegen weiterer Sanktionen gegen Nordkorea als "nutzlos und unwirksam" bezeichnet. Zwar verurteilte er den jüngsten Atomwaffentest als "provokant" und warnte vor militärischer Aufhitzung des Konflikts: "Militärische Hysterie aufzupeitschen ergibt in dieser Situation absolut keinen Sinn", sagte Putin. "Das ist eine Straße nach Nirgendwo."

Wirtschaftliche Sanktionen gegen das Regime unterstützen wollte er jedoch auch nicht: Mit Blick auf die US-Politik führte er aus, es sei absurd, dass die USA erst mit einem einzigen Sanktionsgesetz gegen Russland und Nordkorea vorgingen und dann verlangten, dass der Kreml beim Verhängen von Sanktionen gegen Pjöngjang behilflich sei.

Nordkorea hatte am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe gezündet. Der Atomtest löste ein Beben der Stärke 6,3 aus, die Sprengwirkung des Tests übertraf nach Expertenangaben die der Atombombe von Hiroshima. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich mit neuen Strafmaßnahmen gegen die Führung in Pjöngjang.

Trump will Südkorea Rüstungsgüter in Milliardenhöhe liefern

Nach dem neuerlichen Atomwaffentest will US-Präsident Donald Trump massiv Waffen und militärische Ausrüstung an Südkorea liefern. Er sei bereit, Rüstungsverkäufe im Wert von "vielen Milliarden Dollar" zu genehmigen, sagte Trump nach Angaben des Weißen Hauses am Montag in einem Telefonat mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-in. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Trump und Moon hätten "die große Bedrohung" unterstrichen, welche "die jüngste Provokation Nordkoreas für die gesamte Welt bedeutet". Sie seien sich einig gewesen, "den Druck auf Nordkorea maximal zu erhöhen, indem sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel anwenden".

Bundeskanzlerin Angela Merkel warb in einem Telefonat mit Trump für eine friedliche Lösung des Konflikts. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert sagte sie zu, sich in der EU für schärfere Sanktionen gegen Nordkorea einzusetzen. Merkel und Trump seien sich einig gewesen, "dass der Test einer Wasserstoffbombe eine neue und inakzeptable Eskalation durch das nordkoreanische Regime bedeutet", teilte Seibert mit. Die internationale Gemeinschaft müsse "den Druck auf das Regime in Nordkorea weiter erhöhen" und der UN-Sicherheitsrat "rasch weitere und verschärfte Sanktionen beschließen".

Vorwurf der Kriegstreiberei

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen warf Nordkoreas Machthaber Kriegstreiberei vor. Die Taten des Landes zeigten, dass Kim Jong-un "um Krieg bettelt", sagte Nikki Haley am Montag.

Das Weiße Haus bestätigte zudem Angaben aus Seoul, wonach Trump und Moon die Aufhebung der Nutzlast-Begrenzung für südkoreanische Raketen beschlossen haben. Seit 2001 galt für südkoreanische ballistische Raketen eine Obergrenze von 500 Kilogramm Nutzlast.

In den Jahren 2010 bis 2016 haben die USA laut dem Stockholmer Sipri-Institut Rüstungsgüter im Wert von fast fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) an ihren Verbündeten Südkorea geliefert. Südkorea war damit in dem Zeitraum der viertgrößte Käufer von US-Rüstungsgütern hinter Saudi-Arabien, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.