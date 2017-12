1. Dezember 2017, 06:56 Uhr Konflikt Jemenitische Rebellen feuern erneut Rakete auf Saudi-Arabien ab









Jemenitische Huthi-Rebellen haben offenbar erneut eine Rakete nach Saudi-Arabien abgefeuert.

Das saudi-arabische Fernsehen berichtete, die Luftwaffe habe das Geschoss auf seiner Flugbahn nach Chamis Muschait abgefangen.

Zuvor hatte eine von Huthis kontrollierte Nachrichtenagentur einen erfolgreichen Raketentest gemeldet, bei dem ein Militärziel in Saudi-Arabien getroffen worden sei.

Die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Nachrichtenagentur Saba hatte zuvor von einem erfolgreichen Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete auf ein Militärziel in Saudi-Arabien berichtet. Saba berichtete, das Ziel sei getroffen worden.

Anfang November hatte Saudi-Arabien nach eigener Darstellung bereits eine Rakete abgefangen, die Huthis in Richtung der saudi-arabischen Hauptstadt Riad abgefeuert hatten. Eine Allianz sunnitischer Staaten hatte daraufhin alle Zugänge zum Jemen auf dem See-, Luft- und Landweg abgeriegelt. Dies wurde damit begründet, dass iranische Waffenlieferungen an die schiitischen Huthi-Rebellen in dem Bürgerkriegsland unterbunden werden sollten. Die Blockade löste international Proteste aus. Daraufhin gab es grünes Licht für die Rückkehr von UN-Helfern in die von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiete.

Im Jemen kämpfen seit 2015 die schiitischen Huthi-Rebellen gegen die Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi. Eine internationale Koalition unter der Führung des sunnitischen Saudi-Arabiens versucht, die Aufständischen zu vertreiben. Der Konflikt hat eine der größten Krisen für die Menschen weltweit ausgelöst, mindestens 10 000 Menschen kamen bislang ums Leben.