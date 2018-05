31. Mai 2018, 20:13 Uhr Zukunft der Kohle Es wird knapp fürs Klima

Im Herbst findet wieder einmal eine große Klimakonferenz statt. Trotzdem verschiebt das Bundeskabinett die Einsetzung der Kohle-Kommission.

Von Michael Bauchmüller , Berlin

Was die Kohle-Kommission machen soll, steht schon fest, wann sie aber damit anfängt, ist weiter unklar: Das Kabinett hat sich auch am Mittwoch nicht entscheiden können, eine Kommission über die Zukunft der Kohle einzusetzen. Das Problem war nicht das Ob und nicht das Wie, sondern das Wer: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe sich angesichts der Querelen ums Asylbundesamt erst spät mit der Liste potenzieller Kommissionsmitglieder befassen können, hieß es in Regierungskreisen. So verschwand das Thema wieder von der Tagesordnung der ...