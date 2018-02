5. Februar 2018, 17:42 Uhr Koalitionsverhandlungen Klöckner: "Habe meinen Flug geschoben auf morgen"









Feedback

Vor allem über die Befristung von Arbeitsverträgen und Gesundheitsthemen wird noch gestritten.

Die Verhandlungen könnten sich bis in den frühen Dienstagmorgen hineinziehen.

SPD-Chef Schulz meldet unterdessen einen Erfolg: eine Einigung bei der Europapolitik.

Ein SPD-internes Szenario geht davon aus, dass der Koalitionsvertrag am Dienstagvormittag vorläufig unterzeichnet werden kann.

Das Finale der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD zieht sich in die Länge: Der Koalitionsvertrag einer erneuten großen Koalition dürfte erst am Dienstag vorgestellt werden. Die größten Streitpunkte Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik waren am Montagnachmittag noch immer nicht gelöst, nach Angaben aus Verhandlungskreisen könnten sich die Gespräche bis in den frühen Dienstagmorgen hineinziehen.

"Ich bin zuversichtlich, habe aber meinen Flug wieder geschoben auf morgen", sagte die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner am Rande der Verhandlungen im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin. Sie hoffe, dass am Dienstag dann "die etwa 200 Seiten" des Koalitionsvertrages vorgelegt werden können."Wir sind auf der Endgeraden, aber wir sind noch nicht fertig", berichtete Klöckner. Noch gebe es "zwei, drei große Baustellen". In den Arbeitsgruppen würden die Texte noch einmal überarbeitet, etwa um Überschneidungen zwischen Fachbereichen wie Umwelt und Landwirtschaft auszubügeln.

Zuvor hatte sich CDU-Vizechef Volker Bouffier "zuversichtlich" mit Blick auf eine Einigung gezeigt, wollte sich auf einen Abschluss der Verhandlungen am Montag aber nicht festlegen. "Vielleicht brauchen wir auch morgen früh noch," sagte er.

Einigung bei Europa

In der Europapolitik haben CDU, CSU und SPD unterdessen eine Einigung erzielt. SPD-Chef Martin Schulz teilte mit, die Beratungen seien abgeschlossen. Das Ergebnis sei "ein dringend nötiges Signal für einen neuen Aufbruch für Europa".

Erfolge aus SPD-Sicht seien "mehr Investitionen, ein Investitionshaushalt für die Euro-Zone und ein Ende des Spardiktats". Vorgesehen seien mehr Mittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Auch eine "gerechte Besteuerung von Unternehmen, gerade auch der Internetgiganten Google, Apple, Facebook und Amazon in Europa", sei vereinbart.

Schulz appellierte an seine Partei, die Chance zu nutzen, die sich hier innerhalb der Neuauflage einer großen Koalition ergebe. "Wir haben jetzt eine echte Chance, zusammen gerade auch mit Frankreich, Europa demokratischer, sozialer und handlungsfähiger zu machen", schrieb Schulz in einem Messenger-Infodienst der SPD an die Parteimitglieder. Das sei im Interesse der Bürger Deutschlands und aller Europäer. "Dieses Projekt ist mir ein Herzensanliegen."

Vertragsunterschrift am Dienstagmorgen?

Die SPD geht intern davon aus, dass die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Dienstagmorgen den Koalitionsvertrag vorläufig abzeichnen und den Parteigremien und Fraktionen vorstellen. Der Ablaufplan sei mit der Union nicht abgestimmt, hieß es in Berlin. Ein SPD-Sprecher sagte: "Aus organisatorischen Gründen gibt es mehrere Varianten des zeitlichen Ablaufs, die bei Abschluss eines Koalitionsvertrags in Frage kommen."

Der fertige Koalitionsvertrag soll von den drei Parteichefs noch am Dienstagvormittag in der Bundespressekonferenz - dem Zusammenschluss der Hauptstadtjournalisten - der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dann sollen innerhalb einer Woche die SPD-Mitglieder über den Vertrag abstimmen.

Die Verhandler hatten sich am Montag im Vorfeld der Verhandlungen vorsichtig optimistisch gezeigt, dass es zu einer Einigung kommen werde. "Das wird", sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles beim Eintreffen in der SPD-Zentrale. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte ebenfalls: "Ich bin da ganz zuversichtlich."

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach veranschlagte die Chancen für eine Einigung in den Koalitionsverhandlungen auf "50:50". Was eine bessere Behandlung von gesetzlich Krankenversicherten angehe, stehe seine Partei "unter großem Druck", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Hier müsse und werde die SPD etwas vorweisen. Insgesamt hätten die Verhandler aber "sehr viel geschafft".

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechnet mit einer schwierigen Endphase der Koalitionsverhandlungen. "Der Wille ist da, ich glaube von allen Seiten. Aber die Hürden sind auch noch groß", sagte er. "Da kann das Ganze heute gelingen oder noch mal schwierig werden."