9. Januar 2018, 18:57 Uhr Koalitionsverhandlungen Der heimliche Krampus









Nie ist der Bundespräsident so mächtig wie in der Zeit, in der eine Regierung zu bilden ist.

Es heißt, der Bundespräsident habe keine echte Macht, nur die des Wortes. Aber das stimmt nicht, es stimmt jedenfalls jetzt nicht. Nie ist er so mächtig wie in der Zeit, in der eine Bundesregierung zu bilden ist. Steinmeier könnte den Verhandlern Feuer unter dem Hintern machen. So deftig steht das zwar nicht im Grundgesetz, aber doch sehr deutlich. Steinmeier tut es nicht, er mahnt nur; aber hinter der Mahnung steht ein Instrument, das jeder Verhandler kennt.

Der Präsident könnte, um Druck zu machen und um die lange Zwischenzeit endlich zu beenden, noch heute dem Bundestag Angela Merkel zur Wahl als Bundeskanzlerin vorschlagen; damit wäre die Maschinerie eingeschaltet. Es wäre wahrscheinlich, dass die Kandidatin in einem der Wahlgänge auch gewählt würde - und dann, bis zum guten Ende von Koalitionsverhandlungen, eben nicht mehr nur, wie derzeit, geschäftsführende Kanzlerin einer geschäftsführenden großen Koalition wäre, sondern die gewählte Kanzlerin einer Minderheitsregierung von CDU/CSU.

Aber Steinmeier würde sich wohl eher die Zunge abbeißen, als auf diese Weise öffentlich zu drohen. Er ist der oberste Diplomat des Landes, nicht der Krampus der Politik. Er hat daher nicht die Rute geschwungen, sie nicht einmal erwähnt. Steinmeier kann gewiss den Verhandlern mahnend noch ein wenig Zeit geben; aber er darf nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten, die Verfassungsregeln anzuwenden - sonst verstößt er gegen die ihm auferlegten Pflichten.