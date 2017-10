26. Oktober 2017, 15:51 Uhr Koalitionsgespräche Jamaika-Parteien bekennen sich zu Klimazielen









CDU, CSU, FDP und Grüne einigen sich auf Einhaltung der Klimaziele für Deutschland.

Trotz der grundsätzlichen Einigung bleiben mehrere Fragen in der Energie- und Umweltpolitik umstritten.

Union, Grüne und FDP wollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen am deutschen Klimaziel für 2020 festhalten. Darauf hätten sich die Jamaika-Unterhändler für das Thema Klima und Energie verständigt, berichten Teilnehmer verschiedenen Nachrichtenagenturen zufolge.

Doch trotz der Einigung ist davon auszugehen, dass es in einer künftigen Jamaika-Regierungskoalition noch reichlich Konfliktpotential rund um die Themen Energie- und Umweltpolitik geben wird.

So hatten CDU und CSU bislang keine Signale ausgesandt, dass sie an der bisherigen Klima- und Umweltpolitik etwas ändern wollen. Die Unionsparteien sehen den Wirtschaftsstandort Deutschland durch eine allzu grüne Umweltpolitik in Gefahr. Die Schwesterparteien wollen primär die Jobs schützen, die beispielsweise in der Braunkohleindustrie stecken. Umweltschutz ist da ein nachrangiges Thema.

Auch die FDP hat keinen ausgeprägten Umweltfokus, zumindest nicht im Sinne der Grünen. Sie fordern vor allem ein Ende des "deutschen Sonderwegs in der Energiepolitik" und setzen auf ein international abgestimmtes Handeln. Große Hoffnung legen die Liberalen auch in den technologischen Fortschritt: Elektroautos und andere Innovationen sollten die Umwelt schützen, müssten sich aber am Markt durchsetzen und sollten nicht subventioniert werden. Auch in anderen Fällen, wie bei Kohlekraftwerken, lehnt die FDP Regulierungen und Verbote ab.

Mit diesen Positionen werden die Unionsparteien, aber auch die FDP, also noch große Probleme mit den Forderungen der Grünen haben. Denn die fordern den baldigen Ausstieg aus der Kohle - insbesondere der Braunkohle - und auch Autos mit Verbrennungsmotoren sollen schon 2030 nicht mehr zugelassen werden. Kompliziert wird es auch bei den Themen Ökostrom-Ausbau oder EEG-Umlage. Grünen-Chef Cem Özdemir hat eine harte Linie angekündigt: "Wir können nicht in eine Regierung gehen, ohne dass es eine klare Vorfahrt für den Klimaschutz gibt."