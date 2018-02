11. Februar 2018, 18:49 Uhr Kindesmissbrauch "Wir leben in keiner heilen Welt"









Einst machte Klaus Mertes Fälle sexualisierter Gewalt am Canisius-Kolleg publik. Nun spricht er über die Lehren.

Interview von Matthias Drobinski

Furchtloser Aufklärer: Der Jesuitenpater und damalige Schulleiter des Berliner Canisius-Kollegs, Klaus Mertes, ging 2010 an die Öffentlichkeit, nachdem ihm ehemalige Schüler von sexualisierter Gewalt durch zwei Patres berichtet hatten. So wurde der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt.

SZ: Vor acht Jahren standen Sie mitten in der Missbrauchs-Debatte in der katholischen Kirche. Jetzt haben Sie an der Jesuitenschule St. Blasien im Schwarzwald ein Präventionskonzept erarbeitet - und stießen bei einigen Eltern auf Ratlosigkeit. Frustriert Sie das?

Klaus Mertes: ...