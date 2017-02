21. Februar 2017, 07:23 Uhr Kinderhilfswerk Unicef: 1,4 Millionen Kindern rund um die Sahelzone droht der Hungertod

Am Armumfang lässt sich wie bei diesem Jungen in Kuach im Südsudan erkennen, ob ein Kind unterernährt ist.









Feedback

Anzeige

Unter anderem wegen Kriegen und Dürren sind mindestens 1,4 Millionen Kinder im Jemen, Somalia, Nigeria und im Südsudan vom Hungertod bedroht.

Für Hilfe bleibe nicht mehr viel Zeit, warnt Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake.

Wegen Mangelernährung droht knapp 1,4 Millionen Kindern in Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen der Hungertod. Das teilt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, mit. Im Jemen, in dem seit zwei Jahren Krieg herrscht, litten rund 462 000 Kinder unter akuter Mangelernährung - dies sei ein Anstieg von fast 200 Prozent seit 2014. Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Südsudan litten mehr als 270 000 Kinder unter schwerer Mangelernährung, in Somalia derzeit rund 185 000. Diese Zahl könne aber in den kommenden Monaten auf 270 000 steigen.

Im Nordosten Nigerias seien 450 000 Kinder betroffen. Dem Hungersnot-Frühwarnsystem, Fews Net, der UN-Organisation zufolge, sind einige entlegene Regionen des nigerianischen Bundesstaats Borno bereits seit Ende vergangenen Jahres von einer Hungersnot betroffen. Es werde immer schlimmer, da Hilfsorganisationen nicht bis in die Regionen vordringen könnten. Die Sahelzone ist eine der Weltregionen, die am heftigsten unter Dürre leiden. Bürgerkriege und kriegerische Auseinandersetzungen haben die schwierigen Lebensbedingungen zuletzt verschärft.

"Für mehr als eine Million Kinder läuft die Zeit ab"

In Somalia sei die Bevölkerung von Dürre bedroht, berichtete Unicef weiter. Fast die Hälfte der Bevölkerung, knapp 6,2 Millionen Menschen, seien einer akuten Lebensmittelunsicherheit ausgesetzt und bräuchten Hilfe.

Anzeige

Im Bundesstaat Unity im Südsudan, wo eine Hungersnot ausgerufen wurde, leben den Angaben zufolge 20 000 Kinder. Es werde damit gerechnet, dass die Zahl der Menschen im ganzen Land, die durch die Hungersnot betroffen seien, von 4,9 Millionen auf 5,5 Millionen steige, falls nichts unternommen werde.

"Für mehr als eine Million Kinder läuft die Zeit ab", sagte Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake. Die schwere Mangelernährung und die sich abzeichnende Hungersnot seien von Menschen verschuldet. Die Tragödie von 2011 mit der Hungersnot am Horn von Afrika dürfe sich nicht wiederholen. Lake forderte schnelles Handeln: "Noch können wir Leben retten."