13. März 2018, 19:56 Uhr Katrin Suder Reformerin von außen

Die Rüstungs-Staatssekretärin Katrin Suder verlässt das Ministerium. Sie half, die Ausrüstungssituation der Bundeswehr zu verbessern.

Von Mike Szymanski , Berlin

Rüstungs-Staatssekretärin Katrin Suder wirkt auch nach dreieinhalb Jahren im Verteidigungsministerium oft immer noch wie die Externe. Dann etwa, wenn sie über den Wert von all den Panzern, Kampfschiffen und Militärflugzeugen redete. Asset value, sagte sie dazu - und schob, fast entschuldigend, nach, dass das "in ihrer früheren Sprache" eben so hieß. 2014 hatte Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) die frühere Unternehmensberaterin von McKinsey zu sich ins Haus geholt. Mit ihr an der Seite wollte sie die Ausrüstungsprobleme der ...