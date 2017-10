1. Oktober 2017, 18:50 Uhr Katalonien Rajoy: "Es hat in Katalonien kein Referendum gegeben"









Feedback

Die spanische Polizei hat Schlagstöcke, Tränengas und angeblich sogar Gummigeschosse eingesetzt, um die Katalanen vom Abstimmen abzuhalten.

Am Abend zählen die katalanischen Behörden mehr als 700 Verletze.

Spaniens Ministerpräsident Rajoy trat erst spät vor die Presse: Die Menschen hätten sich an einer Inszenierung beteiligt, so seine Botschaft.

Das Referendum ist beendet, doch wahrscheinlich wird ein Ergebnis nicht ermittelt werden können, weil so viele Urnen beschlagnahmt wurden.



Von Sebastian Schoepp und Thomas Urban , Barcelona/München

Mit großer Härte hat Spaniens Polizei am Sonntag eine Abstimmung über die Unabhängigkeit der Region Katalonien behindert. Sie setzte dabei Schlagstöcke, Tränengas und angeblich sogar Gummigeschosse ein. Mehr als 750 Menschen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde verletzt. Die Regionalregierung in Barcelona hatte darauf bestanden, das Referendum abzuhalten, obwohl das spanische Verfassungsgericht dies verboten hatte. Madrid und Barcelona warfen sich gegenseitig die Missachtung demokratischer Grundsätze vor.

Trotz des Polizeieinsatzes wurde vielerorts abgestimmt. Die Regionalregierung teilte mit, 96 Prozent der Wahllokale hätten normal funktioniert. Am Abend rechtfertigte Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in einer Fernsehansprache den Polizeieinsatz. "Das Referendum hat nicht stattgefunden," sagte er. Die Mehrheit der Einwohner Kataloniens sei der illegalen Abstimmung ferngeblieben. Die Polizisten hätten ihre Pflicht getan, das Referendum sei ein "echter Angriff gegen den Rechtsstaat" gewesen. Der Staat habe "mit Entschiedenheit und Ruhe" reagiert.

Oppositionspolitiker wie Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau forderten dagegen Rajoy zum Rücktritt auf. Pablo Iglesias, Chef der linksalternativen Podemos, sagte: "Hier geht es nicht mehr um Unabhängigkeit, sondern um die Wahrung der Bürgerrechte." Die EU hielt sich wie schon in den vergangenen Tagen zurück, jedoch ließen Diplomaten in Brüssel verlauten, Rajoy habe "alles falsch gemacht, was man falsch machen kann". Am Abend vor dem Referendum hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Rajoy telefoniert. Der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter dementierte spanische Medienberichte, wonach die Kanzlerin dem spanischen Regierungschef ihre Unterstützung für sein Vorgehen versichert habe.

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Charles Puigdemont, wurde zunächst von der Polizei gehindert, seine Stimme abzugeben, er tat es dann in einem anderen Wahllokal; dort sagte er, er sei bereit zu Verhandlungen mit Madrid. Eigentlich will Puidgemont 48 Stunden nach dem Referendum die Unabhängigkeit ausrufen. Doch sind sich Rechtsexperten einig, dass ein tatsächliches Ergebnis der Abstimmung nicht ermittelt werden kann.

Die katalanischen Independentisten fordern die Unabhängigkeit der 7,5 Millionen Einwohner zählenden Industrie- und Touristikregion; jedoch nahmen bei einer Abstimmung 2014 nur knapp ein Drittel der Wähler teil. Die Bevölkerung ist in der Frage gespalten. Der Liedermacher Joan Manuel Serrat, Veteran des Kampfes gegen die Franco-Diktatur, kritisierte die Abstimmung als "nicht transparent". Neben historischen Gründen führen die Unabhängigkeits-Befürworter den spanischen Länderfinanzausgleich ins Feld, der für das wohlhabende Katalonien ungünstig ausfällt.

Das Fußballspiel des FC Barcelona gegen Las Palmas fand aus Protest gegen die Gewalt ohne Zuschauer statt. Der einstige Barca-Star Xavier Hernández i Creus, genannt Xavi sagte: "Was in Katalonien passiert, ist eine Schande."