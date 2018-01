11. Januar 2018, 18:55 Uhr Katalonien Puigdemonts Comeback









Katalanische Separatisten wollen den geflohenen und abgesetzten Regierungschef Carles Puigdemont wieder ins Amt wählen.

Der geflohene Ex-Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, soll nach dem Willen der Separatisten auch die neue Regionalregierung in Barcelona anführen. Darauf hätten sich Puigdemont, Vorsitzender des Parteienbündnisses JxCat (Zusammen für Katalonien), und die Nummer zwei der ERC (Republikanische Linke in Katalonien), Marta Rovira, bei einem Abendessen am Dienstag in Brüssel geeinigt, sagte JxCat-Mitglied Jordi Xucla am Mittwoch im TV-Sender RTVE. Puigdemont wird wegen der verfassungswidrigen Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens von der spanischen Justiz gesucht. Puigdemont schlug bei dem Treffen nach Angaben eines ERC-Sprechers vor, dass er dem Parlament das Regierungsprogramm per Videoschaltung erklären könne. Eine andere Möglichkeit sei die Verlesung des Programms durch einen Abgeordneten. Über das Vorgehen sei noch keine Einigung erzielt worden.

Die konstituierende Sitzung des Parlaments findet am Mittwoch statt.