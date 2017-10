3. Oktober 2017, 18:44 Uhr Katalonien Massenprotest gegen Spaniens Premier









Feedback

Hunderttausende protestieren in Barcelona gegen die Zentralregierung in Madrid.

Scharfe Kritik an Premierminister Rajoy

Die Blockaden und Demonstrationen waren offensichtlich als Machtdemonstration gegen Madrid gedacht.

Von Thomas Urban , Madrid, Barcelona

Zwei Tage nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben am Dienstag in der gesamten Region Demonstranten mit Blockaden den Verkehr lahmgelegt, Hunderttausende Menschen protestieren gegen die Zentralregierung in Madrid. Die städtische Polizei sprach von 300 000 Teilnehmern. Spaniens Premierminister Mariano Rajoy bekräftigte seine Bereitschaft zum "Dialog im Rahmen des Gesetzes", er wurde aber von den Oppositionsparteien wegen des brutalen Vorgehens vieler Polizeieinheiten in Katalonien scharf kritisiert. Am Sonntag hatten knapp 90 Prozent der Wähler bei einer Beteiligung von 42 Prozent nach Angaben der Führung in Barcelona für die Abspaltung vom Königreich Spanien votiert.

Indirekt bekundete auch der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont Gesprächsbereitschaft. Er erklärte, dass das endgültige Ergebnis des Referendums noch nicht verkündet werden könne, da die Auszählung der Stimmen noch nicht beendet sei. Nach dem Gesetz über das Referendum, das das Regionalparlament gegen die eigene Geschäftsordnung verabschiedet hatte, muss bei einem Sieg der Befürworter der Sezession innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe des Ergebnisses die Unabhängigkeit erklärt werden. Die spanische Verfassung verbietet allerdings die Abspaltung einer Region. Puigdemont unterstellten die spanischen Medien, er versuche, Zeit zu gewinnen, da sein Plan, die Unabhängigkeit einseitig zu erklären, von keinem EU-Staat und auch nicht von Washington unterstützt werde.

Rajoy erhielt Unterstützung für seinen Kurs gegen die Regionalregierung vom Vorsitzenden der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU). Die Europaabgeordneten der von Rajoy geführten konservativen Volkspartei (PP) gehören der EVP-Fraktion an. Aus Madrid wie aus Barcelona wurde bekannt, dass sowohl Rajoy als auch Puigdemont von Emissären aus Brüssel zu Verhandlungen über einen Ausweg aus der spanischen Staatskrise gedrängt würden.

Die Blockaden und Demonstrationen, die punktuelle Streiks der Verkehrsbetriebe und Gesundheitszentren in Katalonien begleiteten, waren offensichtlich als Machtdemonstration gegenüber Madrid gedacht. Die Zentralregierung musste auch hinnehmen, dass Demonstranten mehrere Hotels blockierten, in denen am Sonntag eingesetzte Polizeieinheiten aus anderen Regionen des Landes untergebracht waren.

Bei einer Debatte im Parlament zu Madrid verteidigte Ministerpräsident Rajoy seinen Konfrontationskurs, wurde aber von den oppositionellen Sozialisten (PSOE) wegen der Polizeiaktionen scharf angegriffen. In den vergangenen Wochen hatte die PSOE noch die Versuche unterstützt, das katalanische Unabhängigkeitsreferendum mithilfe der Polizei zu verhindern. Rajoy hat auch die Unterstützung der Baskischen Nationalistischen Partei verloren, die bislang die Haushaltspolitik seines Minderheitskabinetts als Zünglein an der Waage im Parlament unterstützt hatte. In Madrid werden daher weitere vorgezogene Parlamentswahlen nicht ausgeschlossen.