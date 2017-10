4. Oktober 2017, 18:21 Uhr Katalonien-Konflikt Wie es im Streit zwischen Barcelona und Madrid weitergeht

Kommt es zu neuer Gewalt? Erklärt Katalonien wirklich die Unabhängigkeit? Und könnte nicht der König vermitteln? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Thomas Urban

Es ist ein Konflikt zwischen der gewählten Regierung in Barcelona und der gewählten Regierung in Madrid, zwischen dem Verfassungsrecht, das einer Unabhängigkeit entgegensteht, und einem großen Teil der Bevölkerung Kataloniens, der die Trennung vehement will. Und dieser Konflikt eskaliert weiter.

König Felipe VI., der am Dienstag der Regionalregierung schwere Vorwürfe machte, wurde in der Madrider Presse bejubelt, in Barcelona gab es dafür ein Pfeifkonzert. Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont wirft der Zentralregierung seinerseits vor, wie ein autoritärer Staat zu handeln. Viel wird nun davon abhängen, wer welche Machtmittel hat - und ob er sie einsetzt. Welche Optionen haben Madrid und Barcelona?

Ist die Unabhängigkeitserklärung eine zwangsläufige Folge des Referendums?

Aus Sicht der Regionalregierung ja. Nach dem Gesetz über das Referendum, welches das Regionalparlament in Barcelona am 6. September unter Verletzung der eigenen Geschäftsordnung und der Wahlordnung verabschiedet hatte, ist die Unabhängigkeit 48 Stunden nach der Verkündigung des Endergebnisses zu erklären.

Wie dürfte die Zentralregierung darauf reagieren?

Artikel 155 der spanischen Verfassung erlaubt es Madrid, einer Region ihre Autonomie-Rechte zu entziehen, falls diese Verfassungsbruch begeht. Der Senat, das Oberhaus des Parlaments, muss einer Anwendung des Artikels 155 zustimmen. Die von Premierminister Mariano Rajoy geführte konservative Volkspartei (PP) verfügt dort über die absolute Mehrheit. Rajoy würde wohl zu diesem Mittel greifen, zumal er sich durch die EU in seinem Anspruch, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, bestärkt sieht.

Was kann die Regionalregierung ihrerseits tun?

Deren Minister würden wahrscheinlich festgenommen. Die Nationalversammlung Kataloniens (ANC), der Dachverband der Verfechter der Unabhängigkeit, würde aller Voraussicht nach zum Generalstreik aufrufen. Dieser würde die spanische Wirtschaft empfindlich treffen, weil über die katalanischen Häfen Barcelona und Tarragona das Gros des Imports und Exports abgewickelt wird, aber auch, weil Katalonien entscheidend zum Aufschwung nach der schweren Wirtschaftskrise beigetragen hat. Das ganze Sanierungsprogramm Rajoys geriete in Gefahr.

Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu neuer Gewalt oder sogar zum Einsatz des Militärs kommt?

Sicher würde es heftige gewaltsame Auseinandersetzungen geben, ein Teil der jungen Generation ist radikalisiert. Die Verfassung erlaubt zur Verteidigung der Grenzen Spaniens auch den Einsatz der Armee. Doch wäre das Echo im Ausland noch verheerender als nach den Polizeieinsätzen vom Sonntag. Rajoy würde wohl seinen Rückhalt in der EU verlieren. Allerdings hat er in dem Konflikt bereits so viele schwere Fehler begangen, dass auch dieser Schritt nicht auszuschließen ist.

Wie viel Rückhalt hat eine Unabhängigkeit in der Bevölkerung Kataloniens?

Rein zahlenmäßig ist es der Unabhängigkeitsbewegung erneut nicht gelungen, die Hälfte der Bevölkerung hinter sich zu bringen; so war es bereits bei den Regionalwahlen 2015, als die kompromisslosen Befürworter der Abspaltung von Madrid zusammen nur 48 Prozent der Stimmen erhielten. Ohne Zweifel aber steht der gesellschaftlich aktivere Teil der Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit hinter dem Kurs Barcelonas. Die Verfechter der spanischen Einheit sind außerhalb der regionalen Ableger der nationalen Parteien gänzlich unorganisiert und treten kaum in Erscheinung.