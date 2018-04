15. April 2018, 18:53 Uhr Katalonien Forderung nach Freiheit

Sechs Monate nach der Festnahme von Separatisten fordern Hunderttausende Demonstranten die Freilassung. Doch die spanische Justiz bleibt hart.

Von Thomas Urban , Madrid

An die 300 000 Demonstranten haben am Sonntag in Barcelona die Freilassung von katalanischen Politikern gefordert, die sich wegen angeblicher Rebellion in spanischer Untersuchungshaft befinden. Auf Plakaten verlangten sie auch die Aufhebung der Haftbefehle für die Mitglieder der im Oktober abgesetzten katalanischen Führung, die sich ins Ausland abgesetzt haben, darunter Ex-Premier Carles Puigdemont, der sich in Berlin aufhält. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hat über seine Auslieferung an Spanien zu befinden. Er wurde vor drei Wochen aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein ...