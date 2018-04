8. April 2018, 18:49 Uhr Katalonien Bessere Einsichten

Es ist gut, dass Puigdemont die Unabhängigkeit nicht mehr als einzige Option sieht. Aber auch Madrid muss sich nun bewegen.

Von Thomas Urban

Kataloniens früherer Regierungschef Carles Puigdemont scheint nun endlich zu besseren Einsichten zu gelangen: Die Unabhängigkeit sei keineswegs die einzige Option für seine Heimatregion. In Wirklichkeit war sie nie eine Option, weil nämlich weniger als 40 Prozent seiner Landsleute einen eigenen Staat wollten. Bestenfalls können erweiterte Autonomierechte ausgehandelt werden.

Dazu müsste sich aber auch die spanische Führung um Premier Mariano Rajoy endlich bewegen. Ihr wurde nun drastisch vor Augen geführt, dass die Strategie, eine demokratische Massenbewegung mit drakonischen Strafen für deren Anführer zu neutralisieren, nicht aufgeht. Dass die spanischen Justizbehörden Straftatbestände konstruiert haben, die nicht durch die Fakten gedeckt sind, hat ein negatives Echo in ganz Europa gefunden.

Allerdings haben Puigdemont und seine Mitstreiter die Verfassung gebrochen; kein Rechtsstaat kann sich erlauben, dies zu ignorieren. Es ist also richtig, dass der abgesetzten katalanischen Führung der Prozess gemacht wird. Die politische Klugheit aber gebietet, dass die Strafen dabei milde ausfallen. Und das Parlament in Barcelona sollte sich zu einem Neuanfang ohne die belasteten Politiker durchringen, also auch ohne Carles Puigdemont.