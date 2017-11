2. November 2017, 13:10 Uhr Katalanische Unabhängigkeit Spaniens Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft für katalanische Politiker

Ein massives Polizeiaufgebot sichert die Sitzung des obersten spanischen Gerichts in Madrid. Es geht um die katalanische Unabhägigkeit.









Die spanische Staatsanwaltschaft beantragt für die Angehörigen der abgesetzten separatistischen Regionalregierung von Katalonien Untersuchungshaft.

Die Anhörung des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wurde verschoben, nachdem dieser nicht vor Gericht erschienen war.

Puigdemont war am Wochenende nach Belgien gereist. Sein Anwalt sagte, der katalanische Politiker könne in Spanien nicht mit einem fairen Prozess rechnen.

Die spanische Staatsanwaltschaft hat für die Angehörigen der abgesetzten separatistischen Regionalregierung von Katalonien Untersuchungshaft beantragt. Diesen wird "Rebellion" vorgeworfen. Der Antrag gilt für alle neun Politiker, die der Vorladung der Untersuchungsrichterin in Madrid Folge geleistet haben, wie Medien unter Berufung auf Justizsprecher berichteten.

Dabei wurde für den ehemaligen Vize Oriol Junqueras und weitere sieben Politiker U-Haft ohne Anrecht auf Freilassung auf Kaution gefordert. Für den früheren Minister für Beziehungen zu Unternehmen, Santi Vila, soll dagegen nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft eine Kaution festgelegt werden dürfen. Vila war vorige Woche kurz vor der Verabschiedung eines Unabhängigkeitsbeschlusses durch das katalanische Parlament von seinem Posten zurückgetreten.

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass bei den Angeklagten nicht nur ein hohes Fluchtrisiko bestehe, sondern es auch die Gefahr einer Wiederholung gebe, da sie aus politischer Überzeugung gehandelt hätten.

Der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont und die restlichen vier Ex-Minister hatten der Vorladung der Untersuchungsrichterin nicht Folge geleistet. Sie halten sich nach Medienberichten in Brüssel auf. Es wurde erwartet, dass die spanische Justiz gegen diese Politiker europäische Haftbefehle erlässt. Zunächst hatte das Oberste Gericht die Anhörung Puigdemonts um eine Woche verschoben. Aber wenn jemand nicht vor Gericht auftaucht, obwohl er vorgeladen ist, sei es normal, dass ein Haftbefehl ausgestellt werde, sagte der Präsident des Gerichts.

Puigdemont war am Vormittag nicht vor Gericht erschienen

Wie erwartet war Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont am Vormittag nicht vor Gericht erschienen. Der 54-Jährige hatte sich am Wochenende kurz vor Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft nach Brüssel abgesetzt und hält sich wohl weiterhin in der belgischen Hauptstadt auf.

Eine Richterin des Staatsgerichtshofs hatte Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Puigdemonts Anwalt erklärte, dieser sei nicht vor den Richtern erschienen, da das Klima nicht gut sei. Es sei daher besser, auf Abstand zu bleiben. Puigdemont werde aber mit den spanischen und belgischen Behörden kooperieren.

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hatte am vergangenen Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausgerufen. Die spanische Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab und löste das Regionalparlament auf.