24. April 2018, 18:43 Uhr Kanzleramt Posten für Merkel-Vertraute

Die Regierungszentrale richtet eine neue Abteilung ein, die sich künftig um Digitalisierung kümmert. Eva Christiansen soll sie leiten.

Von Robert Roßmann , Berlin

Der neue Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, ändert die Organisation der Regierungszentrale. Dabei stärkt er auch die Rolle der Kanzlerin-Vertrauten Eva Christiansen. Die 47-Jährige arbeitet in verschiedenen Funktionen seit fast zwei Jahrzehnten für Angela Merkel. Jetzt soll sie Leiterin einer neuen Abteilung im Kanzleramt werden, die sich vor allem um die Digitalisierung kümmert. In einem Brief an alle Mitarbeiter des Kanzleramtes, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schreibt Braun, ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit werde "auf der Gestaltung der Digitalisierung von Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit und Verwaltung liegen". Er habe deshalb entschieden, "für die Bereiche Politische Planung, Innovation und Digitalpolitik eine neue Abteilung" einzurichten. Diese solle nicht nur für die vom Innenministerium auf das Kanzleramt übertragenen Zuständigkeiten "für die IT-Steuerung des Bundes, die Geschäftsstelle IT-Rat und die Gemeinsame IT des Bundes" verantwortlich sein. In der neuen Abteilung werde auch der bisherige Stab "Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben" aufgehen. Dieser Stab wird bisher von Christiansen geleitet. Sie soll jetzt Leiterin der neuen und deutlich bedeutenderen Abteilung werden. Über diese Personalie hatte zuerst die Welt berichtet. In seinem Brief teilt Braun auch mit, dass der "Koordinierungsstab Flüchtlingspolitik" aufgelöst wird, der auf dem Höhepunkt des Zuzugs eingerichtet worden war. Grund dafür sei, dass "sich die Flüchtlingslage stabilisiert" habe.