31. Dezember 2016, 14:53 Uhr Kampf gegen Terror Türkei und Irak verstärken Angriffe auf Terrormiliz IS

Irakische Spezialkräfte bei der Offensive in Mossul.









Türkische Kampfflugzeuge greifen mehrere Stellungen des IS in Syrien an.

Im Irak machen die Truppen der irakischen Armee Fortschritte bei der Offensive um Mossul - die letzte große IS-Bastion.

Die Terrormiliz schlägt mit Selbstmordanschlägen zurück - Dutzende Menschen sterben in Bagdad.

Die Waffenruhe in Syrien zwischen Regierungstruppen und Rebellen gilt seit Freitag. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" ist davon ausgenommen - sie wird vom türkischen Militär weiterhin bombardiert. Kampfflugzeuge haben mehrere Stellungen des IS angegriffen.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet unter Berufung auf die Streitkräfte, dabei seien unter anderem in der umkämpften Stadt Al-Bab zwölf Ziele zerstört worden. Bei Angriffen aus der Luft und am Boden sollen insgesamt 23 IS-Terroristen "neutralisiert" worden sein. Damit ist im Sprachgebrauch der Behörden gemeint, dass sie entweder getötet, verletzt oder gefangen genommen und damit kampfunfähig gemacht wurden.

Schon im August hatte die Türkei eine Bodenoffensive in Syrien begonnen, mit der sie Rebellen unterstützt. Den Verbündeten ist es im Zuge der Operation "Schutzschild Euphrat" gelungen, den IS von der türkisch-syrischen Grenze zu verdrängen.

Fortschritte im Kampf um die letzte große IS-Bastion im Irak

Auch im Irak steht die Terrormiliz massiv unter Druck und verliert Terroritorium. Die irakische Armee und ihre Verbündeten führen seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung von Mossul. Die Stadt ist die letzte große Bastion des IS im Irak. Am Freitag machten die Truppen Fortschritte bei der Offensive. Seit März 2015 haben irakische Truppen und schiitische Milizen den IS aus 17 größeren Städten vertrieben, darunter Falludscha, Ramadi und Tikrit.

Die Terrormiliz schlägt aber immer wieder zurück - und setzt dabei vor allem auf Selbstmordanschläge. Zuletzt starben am Samstag bei einem Doppelanschlag in Bagdad Dutzende Menschen.