8. April 2018, 07:23 Uhr Kämpfe in Syrien Weißhelme berichten von Chemiewaffenangriff in Duma

Im Kampf gegen die Aufständischen soll das Assad-Regime erneut Chemiewaffen eingesetzt haben.

Hilfsorganisation berichten von zahlreichen toten Zivilisten in der umkämpften Stadt Duma.

Syrische Staatsmedien dementierten den Vorwurf.

Hilfsorganisationen in Syrien berichten über einen neuen mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in der Nacht zum Sonntag. Nach Angaben der Weißhelme hatte ein Hubschrauber am Samstagabend eine Fassbombe mit Chemikalien über der Stadt Duma in der Region Ost-Ghouta abgeworfen. Dabei seien mindestens 150 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt worden. Ganze Familien seien in ihren Schutzunterkünften erstickt. Die Zahl der Opfer steige beständig. Auf ihrem Twitter-Konto veröffentlichten die Helfer schockierende Fotos der mutmaßlichen Opfer.

Auch die medizinische Hilfsorganisation Union Of Medical Care And Relief Organziation (UOSSM) geht von einem Chemiewaffenangriff aus. Sie sprach zunächst von 25 Toten und mehr als 500 Verletzten. "Das ist eine der schlimmsten chemischen Attacken in der syrischen Geschichte", sagte der UOSSM-Vorsitzende Ghanem Tayara am Samstag. Die Berichte konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.

USA prüfen Berichte über Chemiewaffenangriff

Die syrische Nachrichtenagentur Sana verwarf die Berichte als unwahr. "Einige Medien, die für ihre Unterstützung der Terroristen bekannt sind, haben behauptet, dass die Armee chemische Waffen in der Stadt Duma benutzt habe", hieß es da. Derartige Berichte dienten nur dazu, das Vorrücken der syrischen Armee zu hindern.

Das US-Außenministerium teilte mit, die verstörenden Berichte würden überprüft. Die syrische Regierung habe bereits Giftgas gegen das eigene Volk eingesetzt. Auch Russland, das den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt, trage dafür Verantwortung.

Die syrische Armee war zuvor begleitet von schweren Luftangriffen auf Duma vorgerückt. Dabei waren zahlreiche Zivilisten getötet worden. Die Stadt wird noch von Kämpfern der Gruppe Dschaisch al-Islam gehalten. Weite Teile des Rebellengebiets Ost-Ghouta bei Damaskus haben Regierungstruppen seit Februar mit einem massiven Militäreinsatz hingegen fast komplett zurückerobert.