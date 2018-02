26. Februar 2018, 19:54 Uhr Jeremy Corbyn Kampfansage an May

Labour-Chef Jeremy Corbyn will auch nach dem Brexit eine Zollunion mit der EU. Wie die genau aussehen soll, lässt er allerdings offen.

Von Cathrin Kahlweit , London

An vielen Stellen der Rede, die Labour-Chef Jeremy Corbyn in der britischen Stadt Coventry zum geplanten Austritt seines Landes aus der Europäischen Union hielt, klang er so wie die Premierministerin, deren Brexit-Kurs er für wirr und unehrlich hält: Großbritannien wolle eine enge Beziehung zur EU behalten, man wolle einen "bespoke deal", also eine maßgeschneiderte Vereinbarung mit Brüssel, man wolle Handelsabkommen mit Partnern außerhalb der EU abschließen.

Aber an einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich Corbyn grundsätzlich von Theresa May, und just ...