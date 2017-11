18. November 2017, 20:43 Uhr Jamaika-Sondierungsgespräche Jamaika-Unterhändler kommen sich näher - wenigstens ein bisschen









FDP-Chef Lindner mahnt zur Eile bei den Verhandlungen, CSU-Vorsitzender Seehofer zur Geduld. Dafür sind sich die vier Parteien in Sachen Agrar- und Wirtschaftspolitik weitgehend einig.

In der Schlussrunde haben die Jamaika-Sondierer am Samstag weitere Einigungen erzielt, liegen in den zentralen Streitpunkten wie Klima und Migration aber immer noch auseinander. So haben die Parteien offenbar eine gemeinsame Linie bei der Agrarpolitik gefunden, auch in Sachen Wirtschaftspolitik sei man sich im Grundsatz einig, machte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt deutlich. Die Beratungen werden am Sonntag fortgesetzt. Ob man bis Sonntagabend aber wirklich auf allen Gebieten einen Kompromiss gefunden haben wird, lassen die Parteien bislang offen.

So gibt es nach wie vor keine Ergebnisse beim Thema Migration sowie Klimaschutz und Energie. In Teilnehmerkreisen hieß es am Samstagabend nach dem Ende der Beratungen, wenn das Thema Migration gelöst werden könne, käme man auch bei Klimaschutz und Energie zusammen. Der Klimaschutz und der Umgang mit Kohlekraftwerken sind für die Grünen besonders wichtig, die Begrenzung der Zuwanderung für die CSU. Auch beim Streitthema Verkehr sind zentrale Fragen wie die Zukunft von Verbrennungsmotoren weiter strittig.

900 Millionen Euro zusätzliche Agrar-Subventionen

"Da ist echt etwas passiert. Da ändert sich jetzt echt etwas", sagte Göring-Eckardt über die Einigung in der Agrarpolitik. Man habe sich auf mehr Tierschutz und eine Verringerung des Einsatzes von Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln verständigt. Damit ist den vier Parteien ein Durchbruch in einem ursprünglich sehr umstrittenen Bereich gelungen. Die Grünen hatten im Wahlkampf eine "Agrarwende" gefordert, die von der Union abgelehnt worden war.

Der Tierschutz soll vor allem durch ein staatliches Tierwohllabel erreicht werden. Demnach soll an den Verpackungen der Fleischprodukte die Art der Tierhaltung zu erkennen sein. Diese Kennzeichnungen würden etwa an bestimmte Stall-Standards wie Besatzdichte gebunden. In den Verhandlungskreisen hieß es, man habe sich darauf verständigt, zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro pro Jahr auf die EU-Subventionen draufzulegen, um die Maßnahmen zu finanzieren.

Mahnung von Bundespräsident Steinmeier

Trotz dieser Erfolge wies CSU-Chef Horst Seehofer aber Aussagen der FDP zurück, dass die Sondierungen am Sonntag um 18 Uhr beendet würden. Auf die Zeit komme es nicht an. FDP-Chef Lindner beharrte aber auf einem Abschluss der Beratungen: "Sonntagabend 18.00 Uhr ist hier vorbei. Bis dahin wissen wir, was ist an Finanztableau da, welche Richtungsentscheidung es gibt."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, der Wille aller sei groß, "zu zeigen, dass auch eine so komplizierte politische Aufgabe gelingen kann". Dobrindt nannte ein gemeinsames Vorgehen gegen die AfD als einen Grund für die Bildung eines Jamaika-Bündnisses. Eine Rechtsaußenpartei dürfe sich in Deutschland nicht etablieren. Auch Göring-Eckardt betonte, es gehe um eine stabile Regierung für die nächsten vier Jahre, "wo es nicht Freundschaft geben muss, aber gegenseitigen Respekt und Vertrauen".

Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Seiten aufgerufen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Es bestehe kein Anlass für "panische Neuwahldebatten". Der Welt am Sonntag sagte Steinmeier: "Wenn jetzt von den Jamaika-Verhandlern hart um große Fragen wie Migration und Klimaschutz gerungen wird, muss das kein Nachteil für die Demokratie sein." Über die Debatte zum Umgang mit Flüchtlingen und Zuwanderern sagte er: "Wir werden diese Phase nicht überwinden, solange die Migrationsdebatte moralisches Kampfgebiet bleibt."