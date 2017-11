3. November 2017, 06:52 Uhr Jamaika-Koalition Altmaier bezeichnet schnelles Internet als "Grundrecht"









CDU-Politiker Peter Altmaier ist für ein Grundrecht auf schnelles Internet.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist einer der wenigen Punkte, in denen sich die Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition bereits einig sind.

Am Freitag kommen Vertreter von CDU, CSU, Grünen und FDP erneut in großer Runde zusammen, um eine Bilanz der Verhandlungen zu ziehen.

Die künftige Bundesregierung sollte nach Ansicht von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) gleich zu Beginn für bessere Handynetze und schnelle Internetverbindungen sorgen. "Ein lückenloses, gutes Handynetz und schnelles Internet sind Teil der staatlichen Daseinsfürsorge, ein Grundrecht", sagte Altmaier der Bild-Zeitung . Für ihn sei dies "ähnlich wichtig wie die Versorgung mit Wasser, Strom und Essen und Trinken".

Die Wichtigkeit des Ausbaus der digitalen Infrastruktur ist einer der wenigen Punkte, bei dem sich alle Kandidaten einer möglichen Jamaika-Koalition weitestgehend einig sind. Bei Themen wie Migrationspolitik sieht das anders aus, auch wenn sich die Parteien in einzelnen Bereichen teilweise annähern.

So kündigte FDP-Chef Christian Lindner im ZDF an, seine Partei könne sich vorstellen, den Grünen in Sachen Familiennachzug von Flüchtlingen entgegenzukommen. "Wenn wir dereinst ein System, ein neues Einwanderungsgesetz haben, wo wir auch schneller Illegale, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, in ihre Herkunftsstaaten zurückschicken, dann kann man auch über humanitären Familiennachzug ganz anders nachdenken als jetzt", sagte Lindner. Die Politik müsse aber darauf achten, dass die Menschen die Politik akzeptieren würden. Dies geschehe zum Beispiel, indem man Kommunen nicht mit der Unterbringung von Flüchtlingen überfordere.

CDU-Politiker Altmaier forderte die Bundesländer auf, einen besseren Überblick über kriminelle, ausreisepflichtige Asylsuchende zu schaffen. "Wir müssen wissen, um wen und wie viele Personen es sich bei den kriminellen Ausreisepflichtigen handelt. Wir sind nicht optimal handlungsfähig, wenn sich hier nichts ändert", sagte Altmaier der Bild-Zeitung. Mangels Datenabgleichs gebe es keinen klaren Überblick. "Das werden wir mit den Bundesländern bereden."

Streitpunkt Verbrennungsmotor

Ein weiterer Streitpunkt in den Verhandlungen ist die Verkehrspolitik. Die Grünen fordern ein Aus für den Verbrennungsmotor ab 2030, die Union ist strikt dagegen, ebenso wie die FDP. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, seiner Partei gehe es in den Verhandlungen zu dem Thema nicht nur um das Auto, sondern darum, generell neue Akzente in der Mobilität zu setzen. So würden sich die Grünen auch für sichere Radwege und genügend Geld für Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr einsetzen. "Wer schlechte Luft, tägliche Staus und den Stress vieler Pendler wirksam bekämpfen will, muss für moderne Busse und Bahnen, verständliche Ticketsysteme und Tarife, für Barrierefreiheit und Digitalisierung sorgen", sagte Özdemir.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen nach rund zwei Wochen eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungen für ein Bündnis auf Bundesebene ziehen. Dazu kommt an diesem Freitag die große Runde von mehr als 50 Verhandlern in Berlin zusammen. "Die FDP hat keine Angst vor Neuwahlen", sagte Parteivize Wolfgang Kubicki den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorab. "Wenn Union und Grüne sich auf eine falsche Politik verständigen wollen, werden wir die Einzigen sein, die widerstehen", fügte er hinzu. Bayerns FDP-Chef Albert Duin bezeichnete das Vorhaben einer Jamaika-Koalition gar als "Totgeburt". Er sehe ob der vielen Meinungsverschiedenheiten der möglichen Partner kaum eine Chance für das Bündnis.

Auch Grünen-Politiker Jürgen Trittin zeichnete ein düsteres Bild der bisherigen Verhandlungen. Er warf den übrigen Parteien vor, den Grünen nicht genug entgegenzukommen. "Wir haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen", sagte Trittin im ARD-Morgenmagazin. "Und in vier Bereichen hat man es nicht einmal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist." Diese Meinungsunterschiede in den kommenden zwei Wochen abzuarbeiten, sei ein "schon sportives Programm".