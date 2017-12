29. Dezember 2017, 15:16 Uhr Jahresrückblick "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren."









Dieses Jahr war geprägt von der Bundestagswahl, in Erinnerung bleiben vor allem böse Worte von AfD-Politikern und der Abbruch der Jamaika-Sondierungen durch Christian Lindner. Die deutsche Politik 2017 in Zitaten.

Von Jasmin Siebert

"Also, ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand." Kanzlerin Angela Merkel reagiert am 16. Januar auf ein Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Der hatte die Flüchtlingspolitik von Merkel als "äußerst katastrophalen Fehler" bezeichnet. Der EU sagte er ohne Bedauern weitere Austritte voraus, die Nato nannte er "obsolet", den deutschen Autobauern drohte er Strafzölle an.

"Liebe USA, stay the land of the free and the home of the brave", twitterte der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel am 21. Januar, dem Tag von Donald Trumps Vereidigung. Die Anspielung auf die US-Nationalhymne bedeutet übersetzt: "Liebe USA, bleib' das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen."

"Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist." Olaf Scholz, Hamburgs Bürgermeister, irrt gewaltig, als er am 23. Juni in einem Pressegespräch den G20-Gipfel mit dem Hafengeburtstag vergleicht.

"Ich möchte gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke." So ungelenk beantwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am 26. Juni 2017 bei einem Podiumsgespräch der Zeitschrift Brigitte eine Publikumsfrage zur "Homo-Ehe". Vier Tage später beschließt der Bundestag die Ehe für alle.

"Zieht euch was Weißes an und räumt auf, was der schwarze Block angerichtet hat." Nach den schweren Ausschreitungen rufen Hamburger am 7. Juli unter dem Twitter-Hashtag #Hamburgräumtauf zum kollektiven Reinemachen auf.

"Ladet sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können." Diese rassistische Drohung gibt Alexander Gauland, AfD-Spitzenkandidat, bei einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld am 26. August ab. Gemeint ist die Integrationsministerin Aydan Özoğuz (SPD).

"Jenseits von Richtig oder Falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns." Diese weisen Worte stammen von dem persischen Mystiker Rumi (1207-1273), Martin Schulz zitiert ihn am 3. September im TV-Duell mit Angela Merkel.

"Der macht ja viel mehr Selfies als die Kanzlerin, den wähle ich!" Ein Jugendlicher am 8. September bei einer Wahlkampfveranstaltung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Würzburg. Schulz ist zu Beginn des Wahlkampfjahres äußerst beliebt, später stürzen die Umfragwerte allerdings ab.

"Früher habe ich noch Autogramme gegeben, heute mache ich nur noch Selfies. Da hat sich die Welt verändert." Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht nach bei einer Wahlkampfveranstaltung in Gießen am 21. September.

"Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten." Bei der Bundestagswahl am 24. September zieht die AfD mit 12,6 Prozent neu in den Bundestag ein. CDU-Chefin Angela Merkel und ihre Partei erreichen nur noch knapp 33 Prozent, vier Jahre zuvor waren es noch 41,5 Prozent.

"Man kann immer sprechen, aber wir werden keine Koalitionsverhandlungen mit der Union führen. (...) Es wird da auch keine Hintertür geben." Thomas Oppermann, bisheriger Fraktionsvorsitzende der SPD, macht am Wahlabend klar, dass die SPD in die Opposition will.

"Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen - und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen." So stellt sich AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland am Wahlabend die künftigen Rolle seiner Partei vor.

"Ein bisschen wehmütig - und ab morgen kriegen sie in die Fresse!" Andrea Nahles, neue SPD-Fraktionschefin, freut sich am 27. September, dass die Zeiten der Großen Koalition vorbei sind. Gemeint als flapsiger Scherz erntet sie viel Kritik für ihre angeblich verrohende Sprache.