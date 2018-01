24. Januar 2018, 18:52 Uhr Italien Tag der Befreiung

„Eure Zukunft müsst ihr schon selber gestalten“: Beppe Grillo, 69, will in Zukunft wieder seinen eigenen Weg gehen. Auf seinem neuen Blog gibt es nur noch zwei unscheinbare Links zu Seiten der Partei.









Beppe Grillo, Gründer der mittlerweile ziemlich arrivierten Protestpartei Cinque Stelle, verlegt sich wieder auf sein eigentliches Metier: die Komik. Der Schritt hat inhaltliche, aber auch betriebswirtschaftliche Gründe.

Von Oliver Meiler, Rom

Die ganze Botschaft in einem Wort: Liberazione, Befreiung. Der italienische Komiker Beppe Grillo hat fünf Wochen vor den Parlamentswahlen seinen berühmten Blog von der Protestpartei Cinque Stelle, seiner Kreatur, losgelöst und erlebt diesen Entscheid offenkundig wie eine große Erleichterung. "Jetzt beginnt ein grandioses Abenteuer der Befreiung", sagt er in einem Videoauftritt, "eine Befreiung des Kopfes, der Fantasie, der Utopien, der Träume, der Visionen." Zehn Minuten lang dauert die Kaskade von euphorischen Gefühlsregungen des bald 70-Jährigen. Am Ende sagt er noch: ...